Knovízská školka sídlí v budově z 19. století, přesto je velmi moderní

Knovíz je podle Deníkem oslovených obyvatel dobrým místem k životu, a to nejen pro dospělé, ale i pro děti. Vesnice obklopená přírodou si dlouhé roky udržuje i svoji mateřskou školu, která sídlí v historické budově z roku 1881. Až do roku 1973 tu byla malotřídka. Posléze ale začali místní školáci dojíždět do školy v sousedních Pcherách a malotřídka se tak proměnila ve školku, kterou předškoláci navštěvují už od roku 1975.

Mateřská škola v Knovízi funguje od roku 1975. Deset let pod vedením ředitelky Martiny Petržílové. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová

Mateřskou školu v Knovízi vede už deset let Martina Petržílová z Kladna. „Naše mateřská škola má kapacitu pětatřicet míst a v současné době je plná. Docházejí k nám nejen místní děti, ale dojíždějící i z Jemníků, Podlešína a Želenic. Na starost je mají tři paní učitelky ve dvou třídách. Obě jsou heterogenní, kam chodí děti od tří do šesti, případně sedmi let. Každoročně jezdíme na školku v přírodě, což od loňska kvůli covidu nemůžeme. Rekreační střediska střídáme podle toho, jaká je nabídka a kde se nám líbí. Naposledy jsme byli ve Stradonicích u Berouna,“ potvrzuje ředitelka Martina Petržílová. Zdroj: DENÍK Co se týká školní koncepce, uplatňují zde klasickou. „Vzhledem k tomu, že naše vesnická školka má malou kapacitu, i vzhledem k hygienickým normám, je péče o svěřené děti velice individuální. Stejně jako v jiných mateřinkách nejsou naše děti ochuzeny o návštěvy divadel a další akce. Pravidelně jezdíme na lezeckou stěnu do Slaného a každý měsíc zařazujeme do výuky různé enviromentální či hudební programy,“ popsala výčet činností ředitelka. Strašák dnešní doby. Dětem chybí příroda, odnáší to jejich psychika i intelekt Přečíst článek › Knovízská mateřinka ani po vyučování aktivitami nekončí. Děti mají na výběr z různých volnočasových aktivit. Nechybí kroužek vaření a tvoření nebo angličtina. Žáci je mohou pod dozorem lektora navštěvovat po skončení provozu školky od půl čtvrté. „Kroužky jsou pokaždé hodinové a do každého dochází okolo patnácti dětí. Tyto aktivity se týkají ponejvíce místních,“ doplnila ředitelka. Stejně jako jinde i zdejší předškoláci mají vlastní kulturní akce, kde prezentují, co se v daném období naučili. Oblíbenou je například každoroční červnová zahradní slavnost. Ta je i rozlučkou před prázdninami, jelikož v létě je školka uzavřena. Děti se pokaždé sejdou až v září. Dětský pokoj je pro středočeské rodiny normou. Stejně jako ponocování Přečíst článek › „Co se týká letošního a loňského školního roku, ten byl v době covidové poněkud jiný než v předchozích letech. „V první vlně covidu jsme školku uzavřeli. Nikdo nevěděl, co se bude dít a rodiče měli obavy děti do školky posílat. Tento čas jsme využili k rekonstrukci školky. Provedli jsme odvlhčení budovy, stavební práce a některé prostory byly nově vymalovány. Od září fungujeme bez přerušení,“ uzavřela ředitelka Martin Petržílová. Vzhledem k tomu, že Knovíz se v současnosti rozrůstá, pokračuje zde rodinná výstavba ve dvou lokalitách, výhledově přibydou i nově narozené děti. Jak potvrzuje starosta Knovíze Vítězslav Richter, kapacitu školky navyšovat nebudou, ale v případě potřeby umístění dětí do mateřinky, budou mít pochopitelně místní před dojíždějícími přednost.

