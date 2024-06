Co se týká kiosku na koupališti, i ten zaznamenává díky investicím ze strany provozovatele změnu. Přístupný je nejen návštěvníkům koupaliště, ale i ostatním ze strany od trampolínového parku. Tedy i lidem, kteří procházejí kolem například do příměstského lesíku Lapák.

„Na naše náklady jsme nechali u kiosku zbudovat dřevěnou terasu a vybavili ji nábytkem. Zavedli jsme i nové technologie. Návštěvníci se díky tomu mohou těšit na předchlazené pivo z rychlopíp. Díky tomu bude možné obsloužit šestkrát více zákazníků než dosud,“ popsal provozovatel občerstvení. Jeho stánek je vybaven i novým konvektomatem a grily. „Díky tomu nabídneme zákazníkům například trhaná masa v bulkách a další žádané pokrmy,“ dodal Kott.

Kladenský deník zjišťoval za kolik budou letos v kiosku na koupáku základní nápoje a občerstvení. Radegast desítka bude na čepu za 49 korun. Točená malinovka velká za 39 korun, nealko pivo pomelo-grep čepovaný za 49 korun. Párek v zapékané větší bagetce za 49 korun, hranolky s tatarkou za 55 korun. Křupavá křídla za 99 korun. Z mraženého zboží pak různé druhy nanuků.

close info Zdroj: Marek Procházka zoom_in Letní koupaliště Sletiště Kladno.

Jak dodal Radomír Kott, od července zahájí provoz i druhé bistro na koupališti, které je lidmi vyhledávané coby „smažené království“. Tento kiosek nabídne stripsy, smažený sýr, žádanou pizzu Perfettissima a tak dále. Ceny se zatím tvoří.

Za celodenní vstupné zaplatí osoba nad 15 let letos na koupališti Sletiště 120 korun, děti do tří let mají vstup zdarma. Děti od 3 let zaplatí 85 korun a stejnou částku pak všichni příchozí po 17. hodině, kdy je vstupné jednotné. Ještě výhodnější je zakoupení permanentky, která vychází na hodinu o 12 korun levněji.

Areál je přístupný v červnu veřejnosti denně od 10 do 19 hodin. V létě pak otevírá o hodinu dříve a zavírá ve 20 hodin. Platit lze na koupališti hotově, kartou i různými poukázkami. Letošní novinkou je samoobslužný platební kiosek na platební karty, který také zrychlí odbavení. Co se týká letního koupaliště Bažantnice, to otevírá standardně až v červenci, večer pak končí vždy o půl hodiny dříve než Sletiště a vstupné je zde levnější o pětikorunu.