Právě tam nemocnice přesunula péči o pacienty s koronavirem – a to včetně infekční ambulance, připomněla mluvčí nemocnice Hana Plačková. „Pro pacienty je v pavilonu M k dispozici 64 lůžek – a dalších osm lůžek intenzivní péče je využíváno na anesteziologicko-resuscitačním oddělení v budově Centra akutní medicíny,“ upřesnila. S dodatkem, že lůžek intenzivní péče intenzivní péče by podle plánů nemocnice mělo ještě přibýt.

V pondělí 26. října nemocnice podle údajů Plačkové měla hospitalizovaných 34 pacientů s potvrzenou nákazou koronavirem. „Šest covid-pozitivních pacientů je ve vážném stavu na lůžkách intenzivní péče – a 12 pacientů čeká v rámci hospitalizace na výsledek testů,“ upřesnila mluvčí.

Stejně jako na jaře odložila kladenská nemocnice veškeré neakutní operace, aby uvolnila kapacitu pro péči o „covidové“ pacienty; informace o rušení naplánovaných termínů dostávají pacienti telefonicky. S kapacitou přístrojů nemocnice zatím nemá problém; zajistit potřebné pracovníky už je náročnější. Daří se to i díky pomoci studentů – převážně tedy studentek – Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické Kladno.

V pondělí také do nemocnice nastoupili čtyři medici – a další studenti lékařství by je měli posílit začátkem listopadu. „S dobrovolníky, se kterými jednáme, se nám ozvalo také Letiště Václava Havla Praha,“ poznamenala Plačková. Pomoc dobrovolníků by nemocnice uvítala jak ve svých pavilonech, tak i venku: pro spolupráci při zajišťování odběrů k laboratorním testům.