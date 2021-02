Pacienti se obracejí s dotazy i na ordinaci lékaře Jiřího Rotha ve Velké Dobré. Jasnou odpověď jim ale tamní zdravotní sestra Ivana Pilnáčková dát nemůže. Zatím si alespoň dělá seznamy zájemců. „Čekáme na informace,“ potvrdila Pilnáčková, podle které lékař pečuje o celkem patnáct set pacientů. Ne všichni se ale chtějí před covidem-19 chránit očkováním.

„Pravděpodobně si vyčleníme čas pro očkování mimo ordinační hodiny. Určitě bychom deset lidí denně naočkovat zvládli,“ odhadla.

Na vakcínu čeká i praktický lékař z Dolu-Libušín Pavel Brejník st., který by rád očkoval, ale zatím nemá čím. „Pokud vakcíny dorazí, určitě se zapojíme,“ prohlásil a připomněl své zkušenosti s každoročním očkováním proti chřipce. Žádný seznam zájemců si zatím nevytváří. „Pravidla hry se mění, takže spoléháme na to, že své pacienty známe, a tak nepotřebujeme předběžné registrace. Všechny máme v počítači,“ vysvětlil Brejník st., který sdílí ordinaci se synem, rovněž lékařem.

Podle jeho mínění je systém očkování a vykazování nesmírně složitý a zdržující. Přesto je připraven začít očkovat hned ve dni, kdy dorazí vakcína.

Nepochopitelné je pro něho, že je v českém systému očkování vytržena skupina lidí ve věku nad osmdesát let. „Izrael, který má největší úspěchy, očkuje nejen osmdesátníky, ale i zbytek rodiny, která ho doprovází. Proto mají naočkováno 7,5 milionu lidé, 3,5 milionu z nich oběma dávkami. Jejich systém funguje,“ dodal lékař.

V kladenském lékařském obvodu, náležícím společnosti Jehla, si seznamy zájemců naopak vytvářejí. „Jen napjatě čekáme, až nám dodají vakcíny. Všem požadavkům jsme schopni vyhovět. Zájemců je dost, postupně se objednávají a děláme jim rezervace,“ řekla zdravotní sestra z ordinace dvou praktických lékařů v Kročehlavech.

Lidé se obracejí i na ordinaci kladenského lékaře Jindřicha France. „Proti chřipce očkujeme každoročně kolem sto dvaceti lidí, ale zájem o očkování proti koronaviru bude možná i větší, “ odhadla zdravotní sestra Hana Francová.

Ve vesnických ordinacích už to mají potvrzené: o očkování proti koronaviru zaznamenávají výrazně větší zájem, než bývá obvyklé u chřipek. „Máme dvě ordinace. Ve Zvoleněvsi se nám už přihlásilo asi šest set lidí a v Brandýsku je to podobné. Pacienti volají stále, někteří požadují konkrétní vakcíny a naopak zmiňují, které by neradi. To ale neovlivníme, co přijde, to bude,“ uvedla zdravotní sestra Petra Frýzková z ordinace praktické lékařky Renaty Drahoňovské. Podle vytvořených seznamů zájemců budou po dodání vakcíny pacienty postupně obvolávat. „Někteří lidé se registrují i elektronicky, pokud nám dají vědět, že už dostali jinde obě dávky, vyškrtáváme je,“ upřesnila Frýzková.

Také ve Zlonicích a Vraném se chtějí nechat očkovat stovky lidí. „Od začátku týdne pacienti volají, jestli už očkujeme. Jakmile přijdou vakcíny, jsme schopni začít okamžitě očkovat, máme i domluvu s obcemi,“ potvrdila zdravotní sestra Nikola Koutná z ordinace doktora Ľubomíra Dulky. „Postupně budu lidi objednávat. Nemůžeme je pustit do ordinace všechny najednou,“ poznamenala.

Také lékaři, kteří už jsou v penzi, se hodlají do procesu zapojit, třeba jen jako dobrovolníci. „Praxi jsem položil loni na konci října, nyní provádím pouze závodní péči, to znamená, že vykonávám pracovně lékařské služby. Nemám smlouvu s pojišťovnou, tak očkovat nemohu. Když bude potřeba, rád půjdu vypomoci například do očkovacího centra,“ řekl kladenský lékař Milan Hrubeš.