I z tohoto důvodu hledají představitelé měst na Kladensku vhodné řešení. „S kolegy se radíme o tom, zda lidem bez přístřeší například neumožnit dočasně bydlení v jedné nepoužívané sekci v městské ubytovně Mexiko.

Komunikace s těmito osobami je ale složitá a my nemůžeme nikoho nutit násilím, pokud sami nechtějí. Navíc zde není záruka, že by dodrželi odstup od dalších lidí, kteří v ubytovně trvale žijí. V případě, že by se mezi lidmi bez domova přece jen objevila obávaná infekce, domlouváme s panem Karlem Svobodou, jednatelem společnosti TOI TOI, zapůjčení mobilních buněk. S úředníky hledáme nyní vhodnou lokalitu kam tyto mobilní kontejnery umístit,“ popsal starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).

Také město Kladno pracuje na opatření pro lidi bez domova. Intenzivně připravuje řešení ve spolupráci s neziskovou organizací, která v Kladně s touto skupinou obyvatel pracuje. „Cílem je zajistit prostory, hygienické zázemí a stravu pro bezdomovce, kterým je nařízena karanténa nebo jsou pozitivně testováni na koronavirus,“ potvrdila mluvčí kladenské radnice Lucie Steinerová. Jak potvrdila, v Kladně se nákaza zatím v této komunitě neobjevila. „Žádný takový případ nám není znám,“ dodala v pátek odpoledne.