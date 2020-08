Jestliže se přednedávnem mohlo zdát, že je onemocnění v okrese na postupu, nyní situace vypadá poklidně. Celkem je nyní na Kladensku 25 nemocných. Od počátku epidemie zde hygienici evidovali 169 pacientů, přičemž 138 se již vyléčilo. Naopak šest obyvatel okresu s koronavirem zemřelo.

Zelená pražská oblast

Nejbližší okolí metropole se s hlavním městem srovnalo na stejnou úroveň. Názorně to ukazuje nově vytvářená koronavirová mapa, v níž okresy Praha-západ i Praha-východ zezelenaly stejně jako samotná Praha.

Není to nic neočekávaného, řekla ve středu Deníku ředitelka protiepidemického odboru krajské hygienické stanice Lilian Rumová. „Jsou to dva velké okresy, které mají úzkou návaznost na Prahu,“ vysvětlila. Právě v nejbližším okolí hlavního města se ostatně v minulosti jako první projevily středočeské souvislosti masivního šíření nákazy spojované s ohniskem v pražském klubu Techtle Mechtle, připomněla již dříve mluvčí krajské hygieny Dana a Šalamunová.

V klidu a pod kontrolou

Mapa republiky představující stupně pohotovosti bývá někdy označována také jako semafor; kromě bílé má pro znázornění zjištěného stavu barvy zelenou, oranžovou a červenou. Zelená pro Prahu a okolí znamená vyšší výskyt nákazy, avšak bez komunitního přenosu. Zbytek kraje má na mapě stupňů pohotovosti sympaticky bílou barvu: označení pro zanedbatelné riziko. A prozatím nic nenapovídá, že by se to mělo měnit.

Středočeská hygienická stanice vnímá situaci i přes nárůst počtu pacientů jako stabilizovanou a nevyvolávající důvod k obavám. Podle slov Rumlové se nové případy objevují sporadicky a nepřibývají nijak dramaticky. „Sledujeme několik ohnisek, z nichž žádné nevzniklo nově; jsou nastavená opatření a testuje se,“ řekla ve středu Deníku ředitelka protiepidemického odboru. Ta, kde její tým ještě očekává výsledky testování, jsou v kraji tři.

Jestliže se před časem upírala značná pozornost k lokálnímu ohnisku na Mělnicku, tam je nyní situace poklidná. „Nové případy nepřibyly, jeden člověk bude do pátku v karanténě,“ konstatovala Rumlová k tamějším poměrům. A že se více pacientů s potvrzeným onemocněním covid-19 objevilo poslední dobou na sousedním Kladensku? Ani to neznamená masivnější šíření při běžném setkávání cizích lidí. „Jsou to hokejisti, což už je všeobecně známo,“ poznamenala epidemioložka.

Pás od západu k východu

Středočechů, kteří se jsou aktuálně nakaženi novým typem koronaviru, nyní krajská hygiena eviduje 387. Bezmála polovina pacientů připadá na nejtěsnější sousedství hlavního města; v tomto regionu jich je v rámci kraje nejvíce dlouhodobě. Podle nemocnosti vycházející z přepočtů na sto tisíc obyvatel je nyní koronavirem v kraji nejzasaženější pás táhnoucí se od Berounska před pražskou oblast na Nymbursko. Ve většině středočeských okresů se nyní nakažení počítají na desítky. Méně než deset jich mají pouze Rakovnicko (3) a Kutnohorsko (8).

Osobní zkušenost s nákazou koronavirem má od počátku pandemie celkem 1821 obyvatel kraje. Již 1409 Středočechů se vyléčilo, 25 s koronavirem zemřelo.

Nově potvrzené případy nákazy koronavirem

úterý 4. srpna středa 5. srpna Benešovsko 3 0 Berounsko 2 2 Kladensko 2 2 Kolínsko 1 5 Kutnohorsko 1 0 Mělnicko 0 0 Mladoboleslavsko 5 2 Nymbursko 0 0 Praha-východ 8 6 Praha-západ 7 1 Příbramsko 0 7 Rakovnicko 0 0

Zdroj: Krajská hygienická stanice Středočeského kraje