Koupaliště v lesoparku Bažantnice otevřeno první prázdninový den. Návštěvníci se mohou těšit na bazén s proměnlivou hloubkou, skluzavku i pěkné prostřední lesoparku. Nedaleko koupaliště navíc vede cyklotrasa č. 0017 a cyklostezka č. 0018 z Okoře do Družce.

Přímo k areálu se autem nesmí. Parkování je možné u nákupního centra Oáza, které je vzdálené asi kilometr. K parkování není možné využít ani žádné lesní či polní cesty.

Návštěníci mají k využití stojan na jízdní kola, převlékací kabiny, dětské hřiště a teqball stůl. Je možné zapůjčit si vybavení pro hru.

VSTUPNÉ

Děti do 3 let zdarma

Děti od 3 do 15 let, ZTP, ZTP/P platí 80 korun

Osoby nad 15 let 115 korun

Skupina 20 osob a více má slevu sleva 10 %

Jednotné vstupné po 17. hodině za 80 korun