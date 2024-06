KOUPIŠTĚ SLETIŠTĚ

Letní koupaliště Sletiště v Kladně zahájilo letošní sezonu v pátek 14. června. Otevřeno je denně od 10 do 19 hodin, po dobu letních prázdnin bude otevírací doba prodloužena od 9 do 20 hodin.

Děti do tří let mají vstup zdarma, děti do 15 let a držitelé průkazů ZTP, ZTP/P platí 85 korun za den a osoby starší 15 let platí 120 korun za den.

close info Zdroj: se souhlasem Magistrátu města Kladna zoom_in Koupaliště na Sletišti otevře už v pátek 14. června.

V areálu je padesátimetrový plavecký bazén s antikorovou vanou. Nechybí ani pětadvacetimetrový bazén s tobogány, trojskluzavkou a herní sítí. Pro nejmenší je tu plotem oddělené brouzdaliště s herními prvky, polyuretanovým povrchem v okolí bazénu a vlastním sociálním zázemím.