Sezóna Letního koupaliště Sletiště začala letos v polovině června. Po dobu letních prázdnin je otevřeno každý den od 9 do 20 hodin. V areálu je padesátimetrový plavecký bazén s antikorovou vanou. Nechybí ani pětadvacetimetrový bazén s tobogány, trojskluzavkou a herní sítí. Pro nejmenší je tu plotem oddělené brouzdaliště s herními prvky, polyuretanovým povrchem v okolí bazénu a vlastním sociálním zázemím.

Pro osoby s handicapem je přístup do velkého plaveckého bazénu zajištěn pomocí ponorné sedačky. Pro doplňkovou zábavu je od roku 2022 součástí areálu minigolf. Návštěvníci mohou využít zázemí šaten s dozorem a úschovnou kol. Letošní novinkou je změna provozovatele stánků s občerstvením a rozšíření nabízeného sortimentu.

close info Zdroj: Deník/Michal Bílek zoom_in Letní koupaliště Sletiště poslední červencový den.

Děti do tří let mají vstup zdarma, děti do 15 let a držitelé průkazů ZTP, ZTP/P platí 85 korun za den a osoby starší 15 let platí 120 korun za den.