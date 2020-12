Dokončení stavby je plánováno na jaro roku 2022. „Chceme požádat ještěo dvoumilionovou dotaci z kraje. Věřím, že budeme úspěšní,“ poznamenal starosta.

V posledních letech přibyly v obci nové rodinné domya hodně mladých obyvatel. Před časem tam proto vybudovali mateřskou školu. Nyní chystají i bydlení pro seniory. Podle Šofra by v Krá-lovicích mohl stát do dvou let seniorský dům s deseti malometrážními byty, každým pro dvě osoby.

Objekt za desítky milionů korun zamýšlejí vybudovat s podporou dotací, o které se chtějí ucházet ve dvou etapách. „Projekt už máme připravený. Jde o dvoupatrovou stavbu s výtahem, kterou bychom rádi vybudovali naproti školce. Nyní pokračují jednání s vlastníkem sousedních pozemků a dáváme dohromady peníze,“ dodal starosta.

Kromě občanské vybavenosti vzniklo v obci před několika lety i jezdecké centrum, restaurace i penzion. Další projekty zaměřené na volný čas a sport, které přilákají místní i přespolní návštěvníky i vytvoří nová pracovní místa, patří mezi výhledové plány vedení obce.