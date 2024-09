Daniela Martinovská dnes 16:59

Celková rekonstrukce komunikace mezi Dřínovem do Zlonicemi a také silnice v Královicích omezí od pondělí 9. září průjezd dotčenými obcemi. Práce jsou rozděleny do dvou etap a potrvají do 13. října. Práce budou mít také vliv na autobusovou dopravu, kdy budou přesunuty některé zastávky. Podívejte se, kudy budou jezdit autobusy.