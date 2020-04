Magistrát města Kladna od pondělí 20. dubna upravuje otevírací hodiny svých pracovišť. Centrum správních agend na náměstí Svobody bude nově otevřeno v pondělí a ve středu od 7.30 do 18 hodin, v úterý a ve čtvrtek pak od 7.30 do 15 hodin.

Kladenský magistrát. Ilustrační foto. | Foto: MMK / Michal Moravec

Na ostatních pracovištích pak bude otevřeno v pondělí a ve středu od 8 do 18 hodin a v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin. Všechna pracoviště magistrátu ovšem budou mít ve všechny zmiňované dny polední přestávku, a to v době od 12. do 13. hodiny.