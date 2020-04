„Kladenským obvodním, dětským i lékařům specialistům jsou od minulého týdne vydávány respirátory,“ uvedla mluvčí kladenské radnice Lucie Steinerová, která dodala, že lékaři, kteří si je zatím nevyzvedli, mají stále možnost. Pro více informací mají volat na číslo 601 621 621.

Kladno otevřelo sběrné dvory

Ve čtvrtek 9. dubna byly otevřeny kladenské sběrné dvory v Rozdělově a ve Vrapicích. Město Kladno navíc informovalo, že budou přístupné i o Velikonocích (pátek, sobota i pondělí). Od soboty 11. dubna začne navíc pravidelné přistavování i mobilních sběrných kontejnerů, které jsou určeny pro odkládání nebezpečných a elektronických odpadů a použitého jedlého oleje a tuku. Veškeré informace o odpadech naleznete ve spodní části hlavní stránky města www.mestokladno.cz pod logem Kladno třídí odpady.

Slaný odsunulo uzávěrku pro fond na obnovu domů

Rada města Slaného se rozhodla kvůli aktuální situaci odsunout uzávěrky žádostí o poskytnutí příspěvku z fondu na obnovu domů pro rok 2020. Nově budou moci občané žádost podat na Městském úřadu Slaný do 31. května do 12 hodin. „O poskytnutí příspěvku si mohou požádat vlastníci nemovitostí, kteří obnovu domu provedou v roce 2020 a faktury za provedené práce budou vystavené v období od 1. března 2020 do 31. prosince 2020,“ uvádí mluvčí města Markéta Růtová.