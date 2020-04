Expozice Záchranné stanice pro zraněné živočichy s názvem AVES sídlící na Čabárně, jsou opět otevřené pro návštěvníky. Během karantény tu zachraňovali několik mláďat a na některé přírůstky je teď možné se přijít podívat od 9 do 18 hodin. Povinností je rouška a dostatečné rozestupy. AVES působí v okresech Kladno, Rakovník, Mělník a částečně Praha-západ.

Mládě v Záchranné stanici AVES u Kladna. | Foto: Záchranná stanice AVES

Informační centrum v Kladně znovu otevřelo

V pondělí bylo znovu otevřeno kladenské infocentrum na hlavní třídě T. G. Masaryka. Centrum, které zároveň poskytuje služby ověřování a CzechPoint, mohou lidé navštívit v pondělí a ve čtvrtek, a to v době od 8.30 do 12 a od 13 do 17 hodin. „Žádáme vás o respektování mimořádných opatření (použití ochranných prostředků dýchacích cest a dodržení odstupu mezi osobami alespoň 2 metry),“ uvádí kladenský magistrát.