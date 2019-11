Policie se aktuálně zabývá případem krádeže, která se stala v době od 18. do 20. listopadu ve Smečenské ulici v Kladně. Třiadvacetiletý poškozený mladík tam měl v nezabezpečené garáži na pozemku v bydlišti jeho rodičů uschovanou elektrickou koloběžku. Tento dopravní prostředek v hodnotě deseti tisíc korun se ale stal cílem zloděje. „Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ informovala kladenská policejní mluvčí Michaela Nováková.

Někdo se vloupal do bývalého dolu

Kamenné Žehrovice – Někdo vnikl v době od 16. do 23. listopadu do areálu bývalého dolu v Kamenných Žehrovicích, kde napáchal škodu za necelých 20 tisíc korun. To bylo nahlášeno na policii. Pachatel překonal oplocení, následně u zaparkovaného auta Ford Mondeo rozbil čelní a zadní sklo, přičemž z vozu ukradl autorádio, páčky na směrovky, stěrače, ovládání k rádiu a krabice s nářadím, přímočarou pilu a část gola sady. K tomu navíc vypáčil zámek u dveří dílny, ze které zmizel skládací ponk a hliníkové žebříky.Případ je prošetřován jako přečin krádeže a pachateli hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.