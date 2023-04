Kladenský deník se stížnostmi obyvatel Zahradní ulice zabývá opakovaně už dlouhých jednadvacet let. Zatím marně. Nyní se tamní lidé obrátili na redakci po čase znovu. „Je to stejné, jako to bylo - a po dešti ještě horší. Město se na nás vykašlalo, v sousední Fügnerově ulici přitom mezitím vybudovali silnici i chodník,“ říká Aleš Vondráček ze Zahradní ulice.

„Chodit se tu nedá, jezdit se tu nedá. Po dešti bláto, jinak prach. Navíc nám tu nechali už před lety odhalený vstup do kanalizace, tak nám potkani a myši vbíhají někdy až do domu. Všechno je jen provizorní a nic se nezměnilo od doby, kdy jsem počátkem milénia dům koupil,“ dodává.

Kolem oken jeho domu si zkracují cestu do práce zaměstnanci nedalekých firem, provoz je v ulici tak bývá v některých částech dne neúnosný. „U cesty bydlíme sice jen tři rodiny, ale provoz je někdy opravdu velký a cesta jako ve středověku,“ konstatuje Vondráček.

Ještě horší než tankodrom je černá skládka za místními domy. V hromadách odpadků se daří hlodavcům, které tam prohánějí kočky. „Jakmile město skládku uklidí, do roka je tu znova. Několikrát jsem jednal i s odborem životního prostředí, se strážníky, je to pořád dokola. Městskou pokladnu už to stálo určitě statisíce korun. Ale nepomohla ani instalace kamer," připomíná další obyvatel ulice Jan Kuliha.

Zahradní přijde na řadu. Ale neví se kdy

V případě rozbitých povrchů v Zahradní ulici i v sousední Nad Vápenkami je rekonstrukce zatím v nedohlednu. Město má totiž řadu dalších priorit. „Tím neříkáme, že by pro nás byla nějaká ulice méně důležitá, ale zcela drtivou většinu komunikací se podařilo postupně opravit a opatřit novými povrchy. V ulici Zahradní probíhají pravidelné opravy komunikace dle potřeby a situace,“ sdělil mluvčí města Kladna Vít Heral.

Kročehlavská černá skládka je i podle radnice těžko řešitelnou svízelí. „Magistrát se problémem s odpadem zabývá léta a podařilo se ho alespoň zredukovat. Ve Fügnerově ulici kvůli tomu město před časem dokonce vybudovalo silnici, chodník a schodiště, které prostor zkultivovaly. Bohužel, někteří spoluobčané prostě nejdou uhlídat a neustávají ve vyhazování odpadků i přes častější monitorování hlídkami strážníků a umisťování mobilního kamerového systému,“ dodává mluvčí města.

Kladenský deník oslovil i ženu z domu, pod jejíž zahradou se odpad prokazatelně nejvíce kupí. Ta ovšem podezření sousedů popírá. „Nevím, kdo nám to sem hází. Někdo přijede, vyhodí to a odjede. Někdy dokonce vlezou na naši zahradu a házejí to přes zeď," hájí se. Mobilní kamerový bod na blízkém sloupu aktuálně není nebo nefunguje, aby podal svědectví.

Pozemek se skládkou patří třiceti majitelům

Parcela, kam nepřizpůsobiví odpad odhazují, je navíc ve vlastnictví třiceti majitelů. „Snažili jsme se s nimi jednat, bohužel dosud neúspěšně,“ připomíná Heral s tím, že snaha úředníků o komunikaci s majiteli pozemku neustává.

I když je to povinností vlastníka, s největší pravděpodobností se o nákladný úklid opět postará město. Nepořádek se přitom za poslední rok ještě rozšířil na další pozemek přes cestu do někdejšího průmyslového areálu Poldovky.