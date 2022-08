Parkování v Kladně lze nově zaplatit i mobilem, prostřednictvím aplikace

Bez ohledu na velmi horké počasí pracuje v lokalitě na dokončovacích pracích, úpravě komunikací, ostrůvků, chodníků i záhonů denně čtyřicet dělníků. „Stavbu dokončíme, jak jsme slíbili. V současné době tam pracují subdodavatelé. Pokládají živici, dokončuje se veřejné osvětlení i kamerový systém. I kdyby přišlo po horkých dnech deštivé počasí, práce by už nemělo ohrozit. Je to náročné, ale zvládáme to. Je to má největší akce prováděná v nejkratší době,“ poznamenal stavbyvedoucí.

Kruhák u Sletiště

Zároveň finišuje i budování kruháku a celková úprava prostranství před Městským stadionem Sletiště. Hotovo bude také co nevidět. Stadion přitom hostí už o druhém zářijovém víkendu největší akci roku - Dny města Kladna. Letos startují v pátek 9. září a potrvají až do neděle 11. září. Na návštěvníky tam budou čekat zábavné atrakce, bohaté občerstvení a samozřejmě i nabitý program.

„V pátek potěšíme fanoušky Dua Aramis a Jaroslava Uhlíře s kapelou. V sobotu se publiku představí Raego, Dara Rolins, Václav Noid Bárta, Thom Artway s kapelou, světoznámá londýnská skupina Morcheeba a zlatým hřebem večera bude kapela Lucie. Sobotní oslavy ukončí velkolepý ohňostroj," řekl kladenský primátor Milan Volf a dodal: „V neděli jsme pro fanoušky domácího hokejového týmu Rytíři Kladno připravili autogramiádu, soutěže a představení nových dresů, pro děti vystoupení divadelně hudební skupiny Kašpárek v rohlíku a následovat bude Jakub Děkan a Rybičky 48."