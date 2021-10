/VIDEO/ Brigádníci se také na vinicích v okolí Slaného musejí v těchto dnech pořádně otáčet. Hrozny rychle dozrávají a je potřeba co nejdříve sklidit úrodu. Jak potvrzuje spolumajitelka Vinařství Rychtaříkovi ve Slaném-Kvíci Jana Isopová, krásné počasí posledních dnů velmi prospívá k vyšší kvalitě hroznů.

Vinobraní v říjnu 2021 na vinicích u Rychtaříků ve Kvíci | Video: Jitka Krňanská

„Počasí nám přeje, podzim je moc hezký, cukry se trochu dotahují, takže to je super. Celkově bude ale sklizeň nižší kvůli plísním, dle mého odhadu o 30 až 40 procent. Na jaře vydatně pršelo, takže se kolikrát nedalo vjet ani do vinice, abychom provedli postřiky. Letošní léto bylo navíc chladnější. Na začátku vinobraní to s cukry nevypadalo nic moc, ale září jsme měli nádherné, tudíž už se dostáváme k pozdním sběrům, což je moc pěkné,“ konstatuje vinařka.