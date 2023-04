/VIDEO, FOTOGALERIE/ Hold originálním kriminalistickým vyšetřovacím metodám vzdává nově vznikající televizní šestidílná minisérie pod názvem Metoda Markovič: Hojer. Filmový štáb se v epizodách věnuje vyšetřování brutálního sériového vraha Ladislava Hojera, který v osmdesátých let minulého století pět žen zavraždil a šestá jeho řádění jen štěstím přežila. Prsa a genitál jiné zardoušené dvacetileté studentky z Brna uvařil a snědl. Osmadvacetiletého sadistického kanibala a vraha Ladislava Hojera z Prahy Motola popravili před 30 lety v pankrácké věznici.

Ve Slaném na nádraží vznikaly scény nové krimisérie o vrahu Hojerovi. | Video: Jitka Krňanská

Pro některé scény si filmový štáb vybral v uplynulých dnech nádraží ve Slaném. Nechybí dobové kostýmy, policejní uniformy, ale i historická auta či nádražní vagon. "Pro potřeby filmařů jsme zapůjčili historický lehátkový vagon. Filmaři ho natřeli zelenou barvou, aby odpovídal požadavkům scénáře. Ve Slaném strávili jeden natáčený den," potvrdil Pavel Nepil z Výtopny Slaný, jejichž spolek provozuje v soukromém areálu na nádraží už pět let železniční muzeum a vypravuje speciální výletní vlaky.

Natáčení u Bílichova. V lesích běhali špioni, došlo i na přestřelku a explozi

Jak zjistil Kladenský deník, ve Slaném vznikaly scény, které popisují skutečný tragický příběh tehdy pětadvacetileté studentky medicíny Ivony S. Ta se stala druhou Hojerovou obětí, kterou zavraždil nad ránem 9. února 1980 v nočním vlaku R770 z Prahy do Děčína. Studentku medicíny posadil do vlaku její manžel, vojenský důstojník, aby se do cíle cesty dostala co nejdříve. Sám cestoval pozdějším vlakem. Hojer byl v té době sám vojákem základní vojenské služby a na danou noc měl dokonce alibi. Nikdo v kasárnách tehdy netušil, že posádku ve skutečnosti opustil.

Ze Slaného se štáb přesunul na daší vybrané lokace. V šesti dílech uvidí snímek již brzy diváci Voyo Original.

Originální vyšetřovací metody

Kromě brutálních činů, které skutečný vrah Ladislav Hojer v osmdesátých letech spáchal, se scénáristé ve snímku věnují popisu originálních vyšetřovacích metod, které kriminalista Jiří Markovič z pražské mordparty ve své době používal. Mimo náročné práce kriminalistů se snímek zabývá i práci psychiatrů.

Filmaři si opět vybrali Slaný, natáčí zde režisér Snowboarďáků Karel Janák

Minisérie je dílem scénáristy Jaroslava Hrušky, na jehož zpracování se na sklonku života podílel i sám kriminalista Jiří Markovič. Zemřel vloni v listopadu. Režie se ujal Pavel Soukup.

Postavu Jiřího Markoviče v krimisérii ztvárňuje herec Petr Lněnička, vraha Hojera hraje Filip Uhlík. V seriálu se dále objeví Václav Neužil, Vojtěch Kotek, Adam Mišík, Sarah Hlaváčová či Dano Heriban.