Tehdejší vedení kraje sice slibovalo její opravu a pokoušelo se prý získat peníze zvenčí, nikdy k tomu však nedošlo. A stejně to dopadlo i za jeho nástupců.

Několikapatrová vila, která je dominantou přírodního areálu, po léta už jen chátrá. Když se nyní místní dozvěděli, že ji kraj nechá zbourat, rozhodli se pro záchranu Bellevue sepsat petici. Aktuálně je na ní podle místostarostky Ledců Michaely Žákové okolo dvou set podpisů, a to nejen místních, ale i obyvatel Smečna a Drnku.

„Vnímáme to jako velkou ztrátu. Stále jsme čekali, že se bude něco dít - a nedělo se nic. Byla by hrozná škoda, kdyby taková krásná budova s historií měla zaniknout jen kvůli neschopnosti nějakých úředníků," míní Jaroslav Bezkoska, který se obrátil i na redakci Kladenského deníku. A není sám, stejné pocity mají i další lidé, kteří mají k místu osobní vztah, třeba Saša Kameš, Daniela Kimlová nebo Hana Tichá.

S péčí řádného hospodáře?

„Mrzí nás, že s obcí prakticky nikdo z kraje nekomunikuje a o žádném záměru, co bude dál se stavbou, nás neinformovali. Všechno se dozvídáme jen z doslechu, i to, že na místě Bellevue mají údajně vzniknou nějaké rodinné domy - bungalovy. Začátkem roku jsme proto dojeli se starostou Patrikem Tichavou přímo na kraj, až tam jsme se dozvěděli, že se skutečně má Bellevue bourat. Oni samozřejmě tvrdí, že budovu nechali zchátrat jejich předchůdci, ale jestliže my jako obec musíme nakládat s majetkem s péčí řádného hospodáře, nevím, proč tuto povinnost nemá vyšší instance,“ diví se místostarostka Ledců.

V každém případě zub času vykonal své a na stavu budovy se neblaze podepsal. Patrné jsou tam i stopy po nezvaných návštěvnících. „Nejsem stavař ani statik, ale myslím, že tam, kde je vůle, je i cesta. Nemám představu, kolik by v dnešní době oprava Bellevue stála, ale rozhodně by to bylo krásné místo například pro seniory. Je tu klid, rozlehlý park a procházkou se dá dojít až do Smečna, je tu také rybník. V sousedství v dalších budovách i v zámečku sídlí dětský domov,“ připomíná místostarostka.

Verdikt o demolici potvrzen

Kladenský deník oslovil i Středočeský kraj, zda je demolice skutečně neodvratná. Krajský radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek Libor Lesák odpověděl: „Bohužel musím potvrdit, že v důsledku havarijního stavu budovy zapříčiněného zanedbáním péče o majetek ze strany bývalého vedení krajského úřadu bylo skutečně rozhodnuto o demolici.“

Vzhledem k tomu, že hlasy odpůrců demolice v těchto dnech sílí, zjišťovali jsme i na ministerstvu kultury, odboru památkové péče, zda je možné tento záměr zastavit a má-li budova šanci být zapsána do seznamu státem chráněných památek.

„Odbor památkové péče ministerstva kultury podnět k prohlášení vily Bellevue s číslem popisným 74 v obci Ledce obdržel. Následně požádal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště o vyjádření k památkovým hodnotám tohoto objektu. Nyní čekáme na vyjádření Národního památkového ústavu,“ sdělila Kladenskému deníku v pátek 14. dubna odpoledne Ivana Awwadová z tiskového odboru ministerstva kultury.

Lázně Šternberk

Přírodní areál vybudovaný v době, kdy panství vlastnil hraběte z Martinic, pojmenoval tento smečenský šlechtic po své manželce, která pocházela z rodu Šternberků. V kronikách jsou zaznamenány i mnohem starší názvy, třeba Aujezdec, Újezd, Bílý Újezdec či Bílý Újezd.

Místem protéká Šternberský potok. Kolem rybníka Šternberk a v okolí je mnoho státem chráněných lipových alejí, které se táhnou směrem na Smečno. Rostou tam i zákonem chráněné květiny.

Roku 1789 byla ves přejmenována na Šternberk a už roku 1801 v těchto místech Clam-Martinicové, kteří vlastnili města a panství v okolí, nechali zřídit lázně Šternberk s kolonádou. Lázně si oblíbili Pražané.

Léčila se tam řada významných osobností, například Karel Havlíček Borovský těsně po čtyřletém vyhnanství v Brixenu, filolog Josef Jungmann, historik František Palacký, zakladatel Sokola Miroslav Tyrš nebo spisovatelka Karolina Světlá.

Kromě pití a koupelí v železité vodě se léčilo dietou, pitím mléka a čokolády, tichem a odpočinkem, to vše působilo na zažívací systém i nervovou soustavu. Šternberk byl díky pěknému okolí i významným výletním místem.



