„Do dnešního dnes se od počátku epidemie vyléčilo 563 osob a zemřelo jich šest. Na 100 000 obyvatel připadá145,22 nemocných. Od začátku epidemie jsme evidovali celkem 809 nakažených,“ potvrdila mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová.

Vzhledem k tomu, že se výrazně ochladilo a nastává podzimní čas, příznaky podobající se covidu laici nezřídka snadno zamění za běžnou virózu.

„Je to opravdu náročné. Lidí volá denně poměrně dost. Případy lehčího rázu řeším po telefonu. Když je podezření na covid, vystavím pacientovi rovnou elektronickou neschopenku a elektronický formulář na odběrové místo pro covid. Je-li výsledek negativní, pracovní neschopnost ukončíme. Pokud se domnívám, že se jedná o jiné onemocnění, třeba angínu, pozvu si pacienta do ordinace za zvýšených bezpečnostních opatření. Používám dvojkový respirátor, rukavice a pokud možno, prohlédnu pacienta bleskově zblízka a dále už dodržuji dvoumetrovou vzdálenost, aby byl kontakt co nejmenší,“ potvrzuje kladenský praktický lékař Jiří Miler.

Někteří lékaři jsou ze situace tak otrávení, že se s médii na téma koronaviru bavit vůbec nechtějí. „Nezlobte se na mě, ale nechci se vyjadřovat k něčemu, o čem nikdo ani neví, co to vlastně je! Musíte kontaktovat někoho jiného. Nepotřebuji se nikde zviditelňovat,“ řekl další oslovený kladenský lékař Petr Štefek.

To, že se v ordinacích praktiků telefony netrhnou a doktoři musí být zdatní diagnostici, potvrzuje i kladenská praktická lékařka pro děti a dorost Věra Urbánková. „Telefonátů vyřizuji denně okolo třiceti. Děti a mládež, které škola pošle domů s rýmou, necháváme v domácím léčení a kdo má přímo podezření na covid, či přišel do kontaktu s nemocným člověkem, odesíláme, stejně jako ostatní rovnou na odběry. Děti jsou ale často covid negativní a spíše se jedná o běžná respirační onemocnění, související s ročním obdobím,“ potvrzuje lékařka.

Pokud se někdo necítí dobře a má příznaky třeba na jinou nemoc, přichází i do její ordinace na základě objednání. „Po příchodu ke dveřím si zazvoní a vyčká příchodu sestry. Vše probíhá za přísných hygienických podmínek,“ potvrzuje lékařka, která už má sama vyšší důchodový věk a je ráda, že se jí onemocnění zatím vyhýbá. „Nevím, kdo by mě zastoupil. Dětských a dorostových lékařů je čím dál méně a doba je i tak náročná pro všechny,“ dodává.

V době covidové změnily četné hovory v telefonní ústřednu i recepci polikliniky, odkud přepojují pracovníci lékařům denně okolo padesátky hovorů, přičemž více než třetina se točí kolem dotazů na covid-19.

Všichni výše oslovení lékaři se přesto shodují, že díky telefonátům a předchozí selekci se ještě nestalo, že by někdo do jejich ordinací koronavirus zavlekl. „V takovém případě bychom museli jít všichni do karantény, to by bylo ještě horší. Zatím jsme já i sestra zdraví,“ dodává doktor Miler. „Je dobře, že lidé zavolají, můžeme se poradit a zbytečně neinfikují ostatní,“ uzavřel lékař.