Podle vedoucího stadionu Josefa Poláčka by rozebírání střechy mělo začít asi za dva týdny.

Oprava zimáku je klíčovou a největší letošní investicí města Kladna. Náklady na generální opravu přesáhnou 200 milionů korun. Hotovo by mělo být na podzim. „Chtěli bychom to stihnout co nejdříve,“ uvedl kladenský primátor Milan Volf (Volba pro Kladno) a doplnil, že kladenský zimní stadion je jeden z nejstarších v republice.

Technická odstávka zimáku přináší nemalé problémy sportovcům, ale zásah už byl neodkladný a hokejisté musí kritické období nějak překonat. „Střecha je v havarijním stavu a už to nešlo dál odkládat. Musíme to nějak vymyslet, jak budeme pokračovat. Nastávají problémy s tréninky. Máme tady dva kluby mládeže, celkem je v Kladně dvaadvacet klubů, budeme muset jezdit na tréninky do okolních měst a nějak to zvládnout,“ potvrdil majitel hokejového klubu Rytíři Kladno Jaromír Jágr. Jeho tým se navíc po vítězství v minulém týdnu nad Jihlavou dostal po roce zpět do extraligy, tudíž je nutné, aby si sportovci zachovali špičkovou formu.

Co se týká hokejových oddílů, funguje v Kladně takzvaná PZ (Pracovní zálohy), ta má jedenáct oddílů od 3. třídy do juniorů, přičemž Rytíři mají stejný počet oddílů.

Pokud by se přece jen kladenskou rekonstrukci nepodařilo včas dokončit, první zápasy nové sezóny by hokejisté zahájili ve sportovní hale v pražských Holešovicích.

Stadion v Kladně byl uveden do provozu v roce 1949 a kompletně zastřešen o deset let později. Plocha slouží také několika stovkám mladých hokejistů, krasobruslařům a k veřejnému bruslení.

V příštích letech město plánuje další etapy modernizace stadionu včetně výměny technologií.

Opravy před sedmi lety

Částečná rekonstrukce se v Kladně na zimáku uskutečnila již v roce 2014. Práce trvaly 120 dnů. Hokejisté také museli hrát mimo domácí plochu. Modernizováno bylo především sociální zařízení a vyměněno bylo 3500 plastových sedaček v modré a bílé barvě. Východní tribuna s 1500 místy zůstala k stání.

Z historie kladenského ledního hokeje

Počátky kladenského hokeje spadají do roku 1924, kdy byl založen hokejový odbor kladenského sportovního klubu. V nejvyšší soutěži se družstvo TJ Sokol SONP Kladno objevilo poprvé v sezoně 1951/52. To už mělo Kladno nový hokejový stadion, otevřený v roce 1949. V roce 1959 hostilo Československo světové mistrovství a v Kladně se měly odehrávat některé zápasy (dalšími pořadatelskými městy byly Bratislava, Brno, Plzeň, Kolín, Mladá Boleslav, Ostrava a Praha). Bylo však potřeba vylepšit sportovní zázemí. Kladenský stadion tak dostal novou střechu. Přestavba byla dokončena v roce 1959. Mimochodem, československé mužstvo skončilo na šampionátu třetí, hned za vítěznou Kanadou a druhým SSSR. (archiv Kladnominule.cz)