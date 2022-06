„Lego Play Day je akce, kdy se zastaví výrobní linky, vypnou se počítače a všichni zaměstnanci po celém světě se vrací ke kořenům našeho podnikání, ke hře,“ vysvětluje Markéta Vaňková, tisková mluvčí Lego továrny v Kladně. „Letos jsme se všichni těšili ještě mnohem více, protože dva roky jsme neměli příležitost se na akci potkat osobně, a navíc je to letos 90 let od doby, kdy Ole Kirk Kristiansen společnost založil. Takže bylo co slavit,“ doplňuje Vaňková.