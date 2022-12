Čípky ani tablety neměli v úterý odpoledne při nákupu ani v kladenské lékárně Benu a podobnou odpověď jsme dostali také v EUC lékárně v Huťské ulici.

„Léky na teplotu pro děti nemáme a kdy dorazí, nevíme. Slibují nám, že to bude brzy, ale žádné potvrzené dodávky zatím nemáme. Požadovali jsme i něco na vlastní výrobu, jak je o to velký zájem, tak výrobci nestíhají. Pro větší děti od tří let výše máme šumivý Paralen, který se dá rozdělit. Jinak máme ještě nějaké léky pro děti od 25 kilogramů výše nebo od 12 let,“ potvrdil magistr z kladenské EUC lékárny.

Podobně jako jiní radí jít při horečce například cestou Priessnitzových obkladů, ale vždy se o všem předem poradit s lékařem nebo lékárníkem.

Jedním z míst, kde jsme v Kladně narazili na zbytek dětských paralenových tablet, byla například rozdělovská lékárna Jalta. „Ty ještě máme. Dá se to rozdrtit i na prášek, který může užít i devítikilové dítě. Zásobu mám ale zhruba na jeden den. Máme i ještě pár kusů paralenových čípků,“ potvrdila magistra z Jalty.

Zcela vyprodané léky pro nejmenší děti hlásí v úterý v kladenské nemocniční lékárně. „Určitě ale zase nějaké zboží přijde. Aktuálně máme dvoustovkové tablety Nurofenu pro starší děti nebo si nadrtí tabletku Paralenu. Pokud se lidé příliš zbytečně nepředzásobují a nevykoupí, tak pokaždé vystačíme. Teď je ale situace taková,“ potvrzuje magistra z nemocniční lékárny.

Léky až v únoru?

Léky na horečku pro malé děti nemají dva týdny podle oslovené lékárnice ani v kladenské lékárně Formica v Žižkově ulici. „Oficiálně jsou informace takové, že požadované léky budou až v únoru nebo v březnu. Pak se ještě dělají záznamy pro celou republiku a jak se to naskladní, tak se to rozešle, ale to mi dopředu nevíme, kdy. Snad tedy ještě něco málo koncem roku bude,“ sdělila magistra z lékárny Formica.

A rameny krčí i magistra z kladenské Lékárny U Zlatého draka. „Žádné léky pro nejmenší děti na horečku nemáme. Mám je v záznamu, ale ještě nám žádné nedorazily," potvrzuje magistra.

Podobně jsme pochodili v kladenské lékárně Magistra v Polské ulici.

„To víte, že nemáme. Jsme na tom úplně stejně jako ostatní lékárny. Když potřebujeme sirup pro děti, bereme produkt z lékárenské přípravny ze Zbraslavi. Tam je soustředěna výroba dětských sirupů, takže si vypomůžeme a na provozovně u nás namícháme konkrétní zakázku do skleněné lékovky pro nejmenší děti. Dá se to takto řešit, ale není to úplně komfortní. Nicméně dokážeme výpadek alespoň takto vykrýt a svůj účel to splní. Proč se to děje, nám v podstatě nikdo nevysvětlil. Máme pouze záznam, že je výpadek, bez bližšího udání důvodu. Tento týden jsme například dostali jen patery dětské čípky. To je ale za jeden den pryč,“ sdělila magistra.

Podobně svépomocí si vypomáhají s polotovary i v Modré lékárně v Kladně, ale zatím tyto sirupy z přípravny ještě ani v úterý nedorazily. „Doufám, že objednávka přijde v dalších dnech. Vychází to ale dráž a trvanlivost je kratší. Čípky bychom si také sami vyrobily, ale ani k jejich výrobě nemám paracetamol. Na prodejně mám aktuálně jediné originální balení čípků pro nejmenší děti na snížení horečky,“ potvrdila magistra z kladenské Modré lékárny.