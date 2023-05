/VIDEO, FOTO/ V úterý odpoledne se v Neprobylicích uskutečnil 1. ročník akademie žáků sítě škol Euroinstitutu založeného docentem Leošem Středou. Nejnadanější kluci a děvčata s handicapem a speciálními potřebami ze škol a dalších zařízení napříč republikou, se sjeli do zahrady neprobylické střední školy, aby zde představili svá hudební, taneční a dramatická vystoupení. K vidění byla i výstava jejich rukodělných prací.

Akademie se konala pod záštitou Nadačního fondu MUDr. Leoše Středy a obecně prospěšné společnosti Euroinstitut. Kromě žáků středočeské školy, kde měl zastoupení též Domov Pod Lipami Smečno nebo Zahrada Kladno, se setkání zúčastnili i další žáci z Karlovarského, Ústeckého, Olomouckého kraje a Prahy.

Setkání bylo věnováno také vzpomínce na zakladatele Euroinstitutu, lékaře, vědce, vizionáře, podnikatele, filantropa Leoše Středu, který před dvěma lety tragicky zemřel ve svých osmapadesáti letech. Na akademii nechyběly ani jeho dvě filipínské manželky, sestra zakladatele Irena Judasová a za zřizovatele ředitel Karel Krucký, ředitel čtyř škol Euroinstitutu Michal Müller, ostatní pedagogové a další vážení hosté.

„Žáků máme okolo osmi set po celé republice. V průměru připadá zhruba jeden učitel na šest žáků. Chceme těmito setkáváními na svého zakladatele vzpomínat často. S Leošem jsme se znali jedenatřicet let. Vzájemně se ovlivňovali a dokázali pro věci nadchnout. Jestli Leoš něco uměl fantasticky, tak to bylo právě nadchnout lidi pro věc. Jsem rád, že mohu v jeho započaté práci pokračovat. Po nocích jsme se vždy spolu velmi dlouho bavili o tom, jak by chtěl školy dál rozvíjet a posouvat,“ řekl ředitel Euroinstitutu Karel Krucký.

„Když jsme spolu s Leošem Středou před lety začínali spolupracovat, o školství a jeho organizaci jsem toho mnoho nevěděl. On byl ten, který celý projekt vymyslel a tři roky mě přemlouval, abych se na něm podílel. Myslel jsem, že to bude na chvíli a už zde pracuji sedm roků. Docent nás nikdy nenechal dlouho zahálet, takže jeho tlak na to, abychom se vzdělávali a rozvíjeli, byl takový, že už se dnes mohu považovat za odborníka. Myslím si, že Leoš by byl hodně pyšný na to, jaké věci se nám daří i po jeho smrti,“ dodal Krucký.

Vzdělávání v soukromých školách ze sítě Euroinstitutu je pro všechny žáky bezplatné. Je poskytováno v učebních oborech kategorie E a praktické škole. Ve všech případech se klade důraz na praktickou výuku. Jde o obory:

provozní služby zaměřené na úklid a výpomoc

praktická škola jednoletá

praktická škola dvouletá

pečovatelské služby

zednické práce

stavební práce

zpracovatelství přírodních pletiv (košíkářství a kartáčnictví)