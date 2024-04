Podle scénáristy a producenta filmu Zdeňka Holého uplynulo od první myšlenky 12 let. "Není to klasický dramatický film, kde postavy nějakým způsobem vzájemně jednají, což odhaluje jejich motivace nebo jejich nitro, ale je to film observační. Divákovi tedy necháváme prostor na vlastní názor,“ řekl Zdeněk Holý.

Oficiální trailer:

Zdroj: Youtube

„Když jsem ten film viděl poněkolikáté, tak jsem si uvědomil, že tím vyjadřujeme i jakousi naši bezmoc. Jak je možné, že člověk, který vypadá úplně normálně, jako jeden z nás, kdybychom ho potkali na ulici tak si ho ani nevšimneme, nebo se na něj usmějeme a pozdravíme. Jak je to možné? Pro mě je v tom právě to zoufalé nepochopení a vlastně i nemožnost pochopení, “ vyjádřil se režisér snímku Radim Špaček.

Lesní vrah Kalivoda ze Slaného spáchal sebevraždu

Podle expertů byl Viktor Kalivoda chladnokrevný, zákeřný a své oběti bez jediné známky soucitu popravil. Nikdy navíc neprojevil upřímnou lítost. „U Kalivody nešlo o zabití lidí z nenávisti, ale o snahu sebedestrukce. Měl potřebu skoncovat sám se sebou,“ okomentoval jeho pohnutky forenzní psycholog Karel Netík, který Viktora Kalivodu tehdy vyšetřoval.

Prohlédněte si galerii z natáčení filmu:

Viktor Kalivoda byl zatčen čtyři dny po vraždění v lese u Malíkovic. Kriminalisté ho zadrželi před vchodem do panelového domu, ve kterém ve Slaném bydlel. Všechny oběti byly zastřeleny zbraní ráže 9 mm typu Glock. Vybral si je zcela náhodně. Zbraň měl ve velké tašce u sebe i při zatčení.

Viktora Kalivodu zatkl zkušený vyšetřovatel Michal Mazánek. “Tenhle snímek nabízí úplně jiný pohled, než většina kriminálek,” hodnotí film Lesní vrah bývalý vyšetřovatel středočeské kriminálky.

Lesní vrah mohl zabíjet dál, ale chytili jej

V roce 2006 byl odsouzen na doživotí. O čtyři roky později spáchal ve valdickém vězení sebevraždu.