„Je to takový můj ranní rituál, ráno vezmu psa a míříme spolu rovnou do obchoďáku, jako první nakoupím chléb, noviny nebo časopis, naberu si nové letáky a pak jdu nakoupit maso a zeleninu,“ říká Hájek.

„Akce a slevy mě nezajímají proto, že bychom měli se ženou nedostatek peněz, ale proč kupovat za draho, když je cena v akci často výrazně nižší. Prostě mě to baví,“ přiznává senior, který prý za dopoledne obejde několik marketů.

Protože už Hájkovi nechovají drůbež a králíky, které dříve mívali na dvoře svého rodinného domu, času je dost. „Navíc pří nákupech potkáte známé a můžete si popovídat. Rád prohodím pár slov i s ochotnými prodavačkami. Obchody jsou pro mě zkrátka příjemnými místy k setkávání. Nesedím doma a ještě se projdu,“ vypráví.

Nákupy byly jeho úkolem v rodině odjakživa

Protože na rozdíl od manželky vždy jezdil autem, nakupoval pro rodinu celý život - a už mu to zůstalo. „Oba jsme pracovali na Kladně, já na dolech a byl jsem doma první. Než přijela žena domů z úřadu autobusem, bylo nakoupeno. Ani v minulosti nemusela nikdy stát fronty a nosit těžké tašky. Nebyla prototypem socialistické manželky,“ vzpomíná Bedřich Hájek.

„Někdy ji podezírám, že ani nevěděla, co kde v potravinách prodávají nebo co na trhu není. Ale je pravda, že se málokde tak dobře vaří jako u nás doma, což potvrzují i naši známí. Kdybychom měli hospodu, určitě bude plno," vypráví senior, podle kterého se s manželkou už šedesát let dobře doplňují. „Mě baví nákupy, ji kuchyně. Nikdy se nemusela starat, že by doma něco chybělo. Proto nedokážu pochopit, když někomu dojde sůl nebo cibule. To se u nás nestane,“ dodává.

S nárůstem obchodních center se z potřeby zásobit rodinu stala vášeň, pro kterou ale nejbližší Bedřicha Hájka nemají vždy pochopení. „Je pravda, že toho asi někdy nakoupím víc, než třeba momentálně spotřebujeme, ale já dobře vím, že za týden to bude mnohem dražší, to už mám vypozorované. Takže nakoupím i pět másel a uložím je do mrazáku.“

Kroužkování v letácích na následující týden

„Se ženou pijeme poměrně dost kávy. Příští týden bude ve slevě, tak už to mám zakroužkované v letáku a hlídám,“ říká senior. Vnuk se mi směje a říká: ‚Dědo, ty jsi letákový mág!‘ Slevy jsou ale skvělá věc. Zkrátka z toho mám radost, nakupuji nejraději pro všechny a mám dobrý pocit, že jsem pořídil zboží třeba o třetinu levnější, ať už je to olej, mléko, nebo cokoli, co je dnes v krámě dost drahé.“

„Teď jsem objevil v centru města výtečnou zlevněnku, mají tam skvělé uzeniny a sýry z Německa. Jsem velký labužník. Jediný problém je, že prodávají hodně velká balení a to se někdy vážně sníst nedá, aby se to nezkazilo,“ uzavírá důchodce.