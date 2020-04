Ve Slaném mají zaplněných dokonce 29 letních táborů a stejně tak příměstské. Kvůli koronaviru není ale ještě stoprocentně jasné, za jakých podmínek se letní pobyty dětí uskuteční. Vedení obou zařízení proto pro jistotu počítá s omezenými variantami. Díky postupnému rozvolňování vládních opatření přesto obě organizace věří, že si děti užijí léto plnohodnotně.

Labyrint má na každý tábor přihlášeno od 20 do 50 dětí. „Máme tábory připravené. Navíc chceme vyplnit celé letní prázdniny také příměstskými tábory. Jsme si vědomi, že nyní musíme rodičům pomoci, aby se mohli vrátit do práce alespoň v létě, takže ještě nejméně osm příměstských táborů pro menší skupiny dětí přidáme za přijatelnou cenu. Program se nyní tvoří,“ uvedla Blanka Bendlová, ředitelka kladenského volnočasového střediska a doplnila, že ani s hygienickými opatřeními by nemusela být potíž. „Máme tři budovy a táborové středisko v nedalekém Libušíně, dokážeme podmínky splnit,“ dodala.

Nabídka obou středisek je tradičně velká a školáci mají z čeho vybírat. V obou městech nechybí tábory sportovní, cestovatelské, ekologické, dobrodružné, s výtvarným zaměřením, ale i taneční, putovní, přírodovědné, stejně jako koňské či s výukou cizích jazyků. K netradičním počinům patří například Labyrintem pořádaný tábor s názvem Stíny Černobylu, kde se účastníci dostanou do postapokalyptického světa a projdou si zamořenou zónou po jaderné katastrofě v roce 1986 na Ukrajině. Pobyt se uskuteční v táborové základně Libušín.

Pedagogičtí pracovníci Ostrova vymýšlejí i ve Slaném každoročně takový program, aby byl pro děti a mládež co nejatraktivnější. Jejich stálou domovskou základnou je stanový tábor La Venta v Tisu u Blatna, který na počátku sezony musí společně postavit. „Zde budeme letos pořádat čtyři turnusy, přičemž jako první je připraven Stroj času, díky kterému děti navštíví pravěké jeskyně, husity, objevitele Ameriky a podívají se i mezi roboty do budoucnosti,“ popsala ředitelka Ostrova Lenka Geringová.

Kvůli protikoronavirovám opatřením musí na druhé straně studenti letos oželet mezinárodní výměnné tábory jak se španělskými, řeckými tak i s arménskými přáteli.