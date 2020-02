Architekti lidi seznámili s projektem určeným k obnově jejich dosavadního bydlení. Jelikož kladenský Vyšehrad patří k zanedbaným lokalitám, chce vedení Kladna tento stav změnit.

Přítomní úředníci a architekti představili příchozím návrh na komplexní obnovu lokality, v němž kromě rekonstrukce kapličky a znovuobnovení původní funkce dominanty náměstí, počítají také s úpravou povrchů, parkovacích míst, zeleně nebo rekonstrukcí schodů a dalšího.

Místní se nechali slyšet, že do okrajových část nezajíždějí autobusy a kdo nevlastní auto, musí pěšky i s nákupem do prudkého kopce. To vše a mnohem více místní trápí a v úterý si k tomu řekli svoje. Radnice se jim bude snažit vyjít vstřít.