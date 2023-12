Po sametové revoluci stál u vzkříšení Junáka Václav Černucký (Dingo). Jak potvrzuje současný vedoucí, na letní tábor, který mají dodnes u Velké Chmelišné, tehdy vyjelo devadesát libušínských skautů.

„Od té doby členská základna výrazně posílila. Aktuálně máme 140 členů v několika oddílech, přičemž k nám docházejí kluci i holky předškolního věku, mládež i dospělí,“ potvrzuje šéf střediska, jenž vede libušínské skauty dvanáct let.

Kromě celoročních aktivit a schůzek, které pořádají na své základně každý týden, si druhým rokem vzali místní skauti pod patronát libušínský domov pro seniory, kde se zapojují do akce Ježíškova vnoučata a stejně jako v jiných letech rozdají zájemcům na Vánoce Betlémské světlo, a to příští sobotu 23. prosince v čase od 17 do 19 hodin. S vlastní lucerničkou si ho můžete přijít připálit do kostela Svatého Prokopa na libušínském náměstí.