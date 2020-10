„Opravdu bylo hodně lidí i aut, to jsme snad ještě nezažili. Snažili jsme se s rodinou chodit takovými místy, abychom nepotkali davy turistů,“ potvrzuje paní Eva z Lán, maminka dvou školáků.

Přesto jsou Lánští na zvýšenou návštěvnost celoročně zvyklí, shodují se, že víkend byl spíše mimořádný. Pro majitele místní cukrárny osvěžením. „Bylo velmi příjemné, že přišlo tolik lidí. Brali si kávu s sebou na procházku i při návratu. Turisté kupovali zákusky i zmrzlinu,“ potvrzuje zaměstnankyně Lánského cukrářství Andrea Klimešová. I nyní dělají zákusky a dorty na zakázku a jako jediní v obci vaří v týdnu jídla do krabiček.

Bílichov

Kromě lesů na Křivoklátsku vyjeli houbaři například i do okolí Bílichova a Zichovce. Skupinky bez roušek se trousily jak dvoučlenné, tak třeba šestičlenné. A jelikož houbařská sezona vrcholí, mnohým se košíky jen prohýbaly.

Například chatař Josef Fric ze Slaného měl za dvě hodiny košík plný. „Chodím na svá místa roky pravidelně vždy na podzim, na roviny a dozadu k posedu. Našel jsem hub docela dost. Rostou nejvíce podborováky, bedly, klouzky a dutonožky. Dneska mě vyslala do lesa manželka, ať nasbírám hlavně dutonožky, udělá z nich řízky,“ potvrzuje Josef Fric.

Obdobnou skladbu měli v košících o víkendu i další houbaři. Pravých hřibů je v této lokalitě nyní prý spíše pomálu, v hojnější míře lze však najít holubinky, stále ještě václavky a také překrásné, ač jedovaté, muchomůrky červené.

Kladno

Ve městech, kde je příroda na dosah, se kumuluje také více lidí, než bývá zvykem. V příměstských lesích okolo Kladna se to rovněž hemžilo cyklisty, bruslaři, rodiči s kočárky i pěšími. Mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová ovšem potvrzuje, že žádné výrazné incidenty řešit nemuseli.

„Strážníci usměrňovali pouze jednu hlučnější skupinu šesti mladých lidí ve věku do 15 do 19 let, kteří posedávali na lavičkách v centru města v ulici ČSA bez roušek a pouštěli si nahlas hudbu. Vše bylo vyřešeno domluvou,“ sdělila Purkytová.

Slaný

Ve Slaném korzovali pěší i pejskaři a klusali běžci nejčastěji okolo rybníka Novas. „Vadí mi to, co je tu lidí, ale když jsou parky i hřiště zapáskované, někam jít musíme. Bydlíme v paneláku na Pražském předměstí. Naštěstí se už budeme stěhovat do domku na vesnici. Na to se moc těším,“ řekla nastávající maminka Alice, která šla okolo rybníka s přítelem a se psem.

Zákolany, Budeč

Přesto že jsou i další místa na Kladensku, kde by člověk invazi turistů očekával, nebylo tomu tak všude. Staroslavná Budeč, která se rozprostírá na návrší u Zákolan, nebyla v obležení. „Byla jsem na procházce a bylo skutečně krásně. Naopak bych očekávala více lidí venku i cyklistů. Skoro jsem se až divila, že jsem jich potkala velmi málo,“ konstatuje starostka Zákolan Lucie Witlichová.