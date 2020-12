„Mrazivé teploty jsou pro osoby bez přístřeší vysoce rizikové. S vědomím toho každým rokem spolupracujeme s ČČK, který otevírá v zimních měsících své centrum v Kročehlavské ulici těmto občanům i přes noc,“ předeslala náměstkyně primátora Petra Melčová.

Především se tu příchozí zahřejí, ale také dostanou zdarma čisté oblečení, jídlo, mohou se vykoupat a přespat. „V případě potřeby jim pracovníci centra zajistí nejnutnější odborné ošetření. Velmi si vážíme nelehké práce, kterou ČČK vykonává,“ doplnila Melčová.

Zájemci mohou standardně služby využít od 7.30 do 15.30 hodin. V noci pak, pokud venku teplota klesne ke -4/-5 stupňům Celsia, funguje centrum od 19 do 6 hodin. V mezičase probíhá dezinfikování prostor.

Podmínkou přijetí do Teplé židle zůstává, že příchozí nesmí být pod vlivem alkoholu či jiných návykových látek.

Provoz centra zajišťují dva pracovníci ČČK, na pořádek dohlížejí i strážníci. „Hlídky do zařízení dojíždějí a návštěvníky ztotožňují a zaevidují. V centru je také nainstalované takzvané panik tlačítko, které je spojeno s dispečinkem městské policie. Pokud by pracovníci měli potíže, stisknutím přivolají pomoc. Strážníky volají také, pokud je klient pod vlivem návykové látky a není možné ho do centra přijmout,“ sdělila ředitelka městské policie Monika Horová.

Stanislava Klicmanová Maříková z ČČK zdůraznila, že bez strážníků by provoz centra nezvládli. „Smekám před nimi,“ řekla. Spolupráce města a ČČK na této službě je podle ní v Kladně výjimečná. „I proto k nám někdy přicházejí i lidé z jiných měst, kde se jim takové pomoci nedostane. Péči jim poskytneme a následně s městy řešíme, aby se o ně dále postarala,“ dodala.

Navzdory tomu ne všichni lidé bez domova v Kladně mají o činnost centra zájem. To i přesto, že o něm vědí. Strážníci a asistenti prevence kriminality je totiž také obcházejí a nabízejí jim možnost tyto služby využít.

„Důvodem je mnohdy fakt, že nejsou ochotni se vzdát alkoholu či drog, ale třeba i to, že by museli pěšky do krizového centra dojít. Strážníci nemají žádné pravomoci, jak jim pobyt v teple nařídit, proto lokality, kde se lidé bez domova většinou zdržují, v zimě obcházejí častěji,“ podotkla Horová.

Projekt Teplá židle byl v Kladně spuštěn v roce 1992. Nejprve bezdomovci docházeli na pobočku ČČK v ulici Zd. Petříka. Plně vybavené krizové centrum v Kročehlavech pak funguje od roku 2014.