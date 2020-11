Ty přiděluje před vchodem příchozím pověřený pracovník. Jak potvrdil ředitel kladenské pobočky, na ukázněnost zákazníků dohlíží na place i pracovníci bezpečnostní služby. Okolo středeční deváté hodiny moc lidí v obchodě v Italské ulici nebylo, ale parkoviště bylo již téměř zaplněné.

V Penny a v Lidlu ve Slaném košíky číslované nemají a ještě ani půl hodiny po poledni se tu výrazné fronty netvořily. „Šel jsem s přítelkyní před polednem nakoupit do Penny a dost jsem se divil. Nikde nikdo. Žádné fronty,“ potvrzuje důchodce Jiří Skála a dodává další zkušensot: „Šli jsme s přítelkyní nakupovat s jedním vozíkem, ale ochranka nás zastavila, že do Penny ve dvou s jedním vozíkem nesmíme. Takže si přítelkyně vzala vozík a já košík do ruky, přesto, že jsme platili pouze jeden nákup," popsal svoji zkušenost Jiří Skála.

Shodně hovoří i další senior, který jel ve stejnou dobu nakupovat do sousední prodejny Lidl. „Košíky zde také číslované nejsou, zaparkoval jsem v pohodě a v obchodě je odhadem deset lidí. Asi si zákazníci nakoupili v úterý, netuším. Přestože byl státní svátek, bylo otevřeno, tak se možná předzásobili,“ soudí Bedřich Hájek ze Slaného.

Podívali jsme se krátce po poledni i v síti prodejen COOP. Ty mají výrazně menší prodejní plochu než výše zmíněné obchody, například ve slánské prodejně U Pánka dostali nařízení z podniku, že do prodejny smí najednou maximálně šestadvacet lidí.

Ti, kteří jsou zvyklí nakoupit si svačinu jen do ruky, mají nyní smůlu. „Chtěla jsem si koupit jen pití ke svačině. Paní prodavačka mě ale poslala ven, že bez košíku dovnitř nesmím. Na košíky se štítím sahat, tak jsem raději odešla,“ řekla padesátnice, která odešla z krámu U Pánka s nepořízenou. A číslovaný erární košík si musel vzít i starší muž, jenž přišel do prodejny vzápětí se svým vlastním. „S vlastníkem košíkem nakupuji roky. Vyhovuje mi to a lépe se mi to nese než v tašce. Když si košíky v obchodě očíslovali, nedá se nic dělat,“ dodal muž.

Také vedoucí COOP Pražanka ve Slaném Ljuba Frank, potvrzuje, že se menším dohadům ve středu nevyhnuli. „Hodně lidí k nám chodí z okolních firem pro svačiny. I my jsme ale dostali nařízení, že na plochu nesmíme vpustit více než deset zákazníků s košíky a deset lidí s vozíky. Ti, kteří nakupují pravidelně jen do náručí, se pochopitelně nařízení vzpouzejí a vznikají dohady. Ale opravdu více lidí do obchodu pustit nesmíme, než je vypočítáno,“ potvrzuje vedoucí Pražanky Ljuba Frank.