Dostanou zde nejen potřebnou židli, ale i nocleh, sprchu, oblečení a stravu. Jedinou podmínkou je, aby zájemci z ulice dorazili střízliví a bez dalších návykových látek v těle. Pro mnohé je to ale velkou překážkou. Takové ovšem personál do centra z bezpečnostních důvodů nepustí.

Jak potvrdila předsedkyně Oblastní výkonné rady Českého červeného kříže a vedoucí Krizového centra Kladno Stanislava Klicmanová Maříková, v minulosti se stalo, že příchozí v podnapilém stavu napadli personál centra nožem, jindy nůžkami. „Takovému riziku není možné naše pracovníky vystavovat. Jsme tu od toho, abychom pomáhali. Naši klienti to vědí, takže ti, kteří přicházejí pravidelně, si dají pozor a pomoc od nás dostanou,“ potvrzuje Klicmanová Maříková.

Od víkendu, kdy udeřily mrazy, nocuje v centru denně deset i více lidí. Co se týká hrozby covidu, každému je před vstupem měřena teplota.V případě podezření na covid, je takový člověk odeslán na test a do jeho výsledku je dále umístěn v karanténním pokoji. Stravu klientovi zajistí sociální odbor kladenského magistrátu a dopraví mu ji strážníci,“ dodala Klicmanová Maříková.

„Krizové centrum pro nocležníky je otevřeno v nynějších mrazech denně od šesti hodin večer do půl sedmé do rána. Zájemci o nocleh hned po příchodu vyfasují spacáky a karimatky a přenocovat mohou u nás v teple na zemi a ráno zase odcházejí. Následuje dezifenkce všech prostor. Denní provoz centra je pak celoročně od půl osmé do půl čtvrté odpoledne,“ dodala vedoucí krizového centra, které je finančně podporováno jak kladenským magistrátem, tak Středočeským krajem. Na bezpečnost všech dohlížejí kladenští strážníci.

„Strážníci provádějí kontroly osob, které chtějí přečkat chladnou noc v teple. Lidé předkládají při příchodu do krizového centra doklady totožnosti a hlídka u nich provede dechovou zkoušku. Ti, kteří nevyužívají těchto služeb, pak zůstávají ve svých provizorních obydlích, kde je pravidelně kontrolují jak asistenti prevence kriminality, tak také strážníci. Kontroly probíhají jak přes den, tak hlavně v noci, aby se předešlo umrznutí osob,“ potvrdila Deníku mluvčí kladenských strážníků Alena Purkytová.

Takový případ řešili ve městě naposledy před čtrnácti lety. Mrtvého bezdomovce našel tehdy myslivec v příměstském lese nedaleko ulice Železničárů. V tu dobu ovšem v Kladně ještě nebylo specializované zařízení, kde by mohly osoby bez domova přespat.

Stejně jako pracovníci krizového centra mluvčí strážníků potvrzuje, že řada oslovených bezdomovců dá raději přednost alkoholu, než aby se vyspali v teple centra. Někteří z nich žijí ve svých příbytcích se zvířaty a jako důvod odmítnutí pomoci uvádějí péči o ně.