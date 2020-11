Devět přátel ze vsi se domluvilo a dali dohromady celkem 3 tisíce korun, za které zdravotníkům nakoupili pamlsky, kávu, nápoje a také rádio. Ty jim zpříjemní službu na kuchyňce ve chvíli, kdy si mohou alespoň na chvíli odpočinout mezi náročných převlékáním ochranných obleků.

„Personálu na ARO slánské nemocnice jsme se ptali, co jim nejvíce chybí a potvrdili, že jsou to právě pamlsky, jimiž doplní okamžitou energii a také by se hodilo malé rádio. Přání jsme jim rádi splnili a vše v pátek večer do slánské nemocnice dopravili,“ popsal jeden z iniciátorů hobšovické skupiny, Jan Ehrler.

„Zdravotníci byli skvělí a společně se s námi vyfotografovali. Při setkání jsme se dozvěděli, že podporu by jistě uvítali i další pracovníci nemocnice, kteří se do covid procesu přeskládáním chodu špitálu zapojili také. Zajímavou informací pro nás bylo i to, že zdravotníci mají, kromě jiného, velkou spotřebu bílých bavlněných ponožek. Těch propotí a převléknou za směnu i tři páry. Takže je to i pro další dobrovolníky určitě výzva,“ dodal Jan Ehrler.