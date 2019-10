Lidé z Kročehlav chtějí změny a na pomoc volají radnici

Vedení kladenské radnice uspořádalo tento týden další setkání s občany. Tentokrát se uskutečnilo v sídlišti v Nových Kročehlavech. Na programu setkání byla, kromě jiného, výstavba bytových domů v Arménské ulici, posílení autobusových spojů do Prahy nebo revitalizace Okrsku 4 s přihlédnutím k požadavkům na bezbariérovost. Příchozí se ptali i na to, jak to bude s Globusem.

Lidé z Kročehlav chtějí změny a na pomoc volají radnici. | Foto: Deník / Kateřina Nič Husárová