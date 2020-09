Odměna se v Kladně pohybuje od 2700 až do 4100 korun. Záleží, zda jste pouze členem komise, předsedou, místopředsedou či zapisovatelem. V případě Kladna, kde budou lidé volit i kandidáta do senátu, se odměna navyšuje ve chvíli, kdy se uskuteční druhé kolo voleb.

Někdy strach z covidu, jindy nařízená karanténa nebo přímo onemocnění způsobují, že se denně v Kladně odhlašují v průměru tři lidé do komisí. „K dnešnímu dni mi účast ve volebních komisích v Kladně odřeklo okolo pětadvaceti lidí. Zatím ale situace není zoufalá, stále máme náhradníky. V Kladně je 57 okrsků a v těch zasedne na 370 lidí. Jak se volební termín přiblíží, jistě se ale počty ještě změní,“ potvrdila Karolina Hummelová z kladenského magistrátu.

Katastrofický scénář v největším středočeském městě Kladně dosud nenastal, informace o tom, že by absenci členů v komisích zde měli suplovat například hasiči nebo armáda, zatím nemají. „Pokud má ale někdo z řad veřejnosti zájem účastnit se voleb, coby člen komise, rádi uvítáme takovou aktivitu, abychom mohli vytvořit síť náhradníků. Do voleb zbývají přece jen ještě dva týdny a všechno pak může být jinak,“ dodala Hummelová.

Co se týká Slaného, zde je 22 volebních okrsků, ve kterých má zasednout okolo 145 lidí. V celé oblasti Slánska je celkově 71 volebních okrsků. Jak potvrzuje Alena Burešová, vedoucí správního odboru Městského úřadu ve Slaném, ani zde zatím krizi nepociťují.

„Je pravdou, že se lidé odhlašují, ať již senioři z obav z covidu nebo studenti kvůli karanténě, ale je to odhadem do deseti lidí. Vše stačíme zatím pokrývat náhradníky,“ říká úřednice. Díky uzákoněným změnám, které umožňují snížení počtu osob v komisích, i zde doufají, že výpadek nenastane.

Příspěvek pro členy volebních komisí je motivační také ve Slaném, kdo jde do komise, může si přivydělat za víkend od 2300 do 2700 korun. „V případě Slaného se nás tentokrát netýkají senátní volby. Kdo má zájem zasednout v komisi, ještě se může přihlásit. Zaregistrujeme ho jako náhradníka,“ dodala Burešová.

Menší města v okrese, jako jsou například Velvary, kde mají pouze 4 volební okrsky, dosud žádné odhlášky nezaznamenali. „U nás je to otázka dvaceti osob ve volebních komisích. Zatím účast potvrdili všichni. Horší by bylo, kdyby kvůli covidu zavřela základní škola. Volby by se musely konat v náhradním prostoru,“ sdělila Petra Bínová, osoba pověřená na úseku voleb Městského úřadu Velvary.