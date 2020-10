„Zdejší rodinnou zástavbu každodenně vysoce zatěžovaly automobily, které si tudy zkracovaly cestu. Jak během let narůstala intenzita tranzitní dopravy, snižovala se bezpečnost obyvatel lokality,“ konstatoval vedoucí kladenského odboru dopravy a služeb Tomáš Fujan.

Lidé tak podle něj museli být stále ostražití, chyběl jim klid, stěžovali si na vysokou prašnost a zplodiny, které se v úzkých ulicích bez zeleně držely déle. Zmiňovali i degradaci jejich nemovitostí vlivem neustálých otřesů z husté dopravy. „Jejich argumenty pracovníci odboru dopravy prověřili a následně navržené nové dopravní řešení ulice Ve Strnadovně schválila i Policie České republiky,“ doplnil Fujan.

Zábrana, která je nyní v ulici, ji rozděluje na dva zaslepené úseky. Zátarasy tvoří betonová svodidla, natřená reflexními pruhy pro lepší viditelnost. „Na nové dopravní řešení ulice upozorňují značky slepá ulice s uvedením povolené tonáže na začátku lokality ve směru od Smečenské i Rakovnické ulice. Mezi zábranou je umožněn průjezd cyklistům,“ doplnil vedoucí odboru.

Místní kvitují zásah města s povděkem. „Není to sice příliš estetické řešení, ale účel to splnilo. Třeba se časem najde i hezčí způsob, jak zamezit průjezdu aut. Nyní máme ale konečně po letech klid a to je hlavní,“ sdělil jeden ze signatářů.