Na pietním území položí jako první věnce přeživší Lidičtí a také vedení obce Lidice, poté prezident. Účast osobně potvrdili i další ústavní činitelé včetně premiéra Andreje Babiše.

Veřejnost bude moci uctít památku obětí, které nepřežily vyhlazení obce v roce 1942, ve stejný den odpoledne. V předvečer pietní vzpomínky v proběhne v Lidicích od 20.30 hodin na nádvoří muzea Památníku Lidice Děkovný koncert všem přeživším lidické tragédie.

Koncert bude vzhledem k mimořádným opatřením přenášen formou živého vstupu na Facebookové stránce Památníku Lidice a online přenosem na Youtube. Součástí programu bude i čtení jmen zavražděných lidických dětí a "Světla z oken lidických domů", a také rozsvěcení svíček na místech původních lidických domů.

„Posláním Památníku Lidice je péče o trvalé uchování vzpomínky na vyhlazení obce Lidice a utrpení jejích občanů, kteří se stali obětí nacistického násilí a zachování jména obce Lidice jako celosvětového symbolu obětí válečných zločinů,“ připomněl Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice.

V letošním roce uplyne 78 let ode dne, kdy přestala obec Lidice existovat. Na místě bylo zastřeleno 173 mužů. Ženy a děti byly násilně odděleny v budově gymnázia v Kladně, odkud nacisté ženy odvezli do koncentračního tábora Ravensbrück a děti, které nebyly vybrány k poněmčení, jely do Chelmna, kde byly zavražděny.

Obec byla srovnána se zemí tak, aby po ní nezůstala jediná památka. Tento čin pomsty se nesmazatelně zapsal do smutné tváře dějin a pohnul celým světem. Památník Lidice pořádá Pietní vzpomínku na osud lidických obyvatel, kteří zemřeli proto, aby svět nikdy nemohl zapomenout na to, co je člověk schopen udělat člověku.

„Areál Lidic, které byly vypáleny 10. června 1942, byl prohlášen kulturní památkou 3. března 1962, 16. srpna 1995 byl nařízením vlády prohlášen za národní kulturní památku," doplnil ředitel Památníku Lidice.

Program Pietní vzpomínky:



Harmonogram kladení květinových darů

10.00 Přeživší společně s Obcí Lidice

10.10 Kancelář prezidenta republiky

10.20 Senát Parlamentu České republiky

10.30 Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky

10.40 Vláda České republiky

10.50 Ministerstvo kultury České republiky

11.00 Středočeský kraj

11.10 Památník Lidice

12–17.00 Individuální kladení květinových darů