Část městského pozemku odprodalo Kladno vodárnám před dvěma lety za symbolických tisíc korun s podmínkami, že stavba začne nejpozději do pěti let a minimální investice bude 300 milionů korun. Součástí smlouvy je i vybudování stovky parkovacích míst ze strany investora. Pokud by nebyly podmínky prodeje splněny, mělo by město právo získat svůj majetek zpátky.V areálu bývalých kasáren sídlí už řadu let i kladenská fakulta biomedicínského inženýrství Českého vysokého učení technického (ČVUT), která před nedávnem získala rovněž od města další z původních kasárenských budov. Také tam se má stavět.