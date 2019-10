Lidický okruh přilákal opět stovky účastníků

/FOTOGALERIE/ Legendární Lidický okruh, jehož tradice sahá do padesátých let minulého století, provázelo v sobotu 14. září slunečné počasí. Letos se konal jeho novodobý 6. ročník. Stovky nablýskaných automobilových a motocyklových veteránů se sjely do Lidic, aby je majitelé veřejnosti představili v plné kráse a společně se vydali na spanilou jízdu po okolí. Bylo nač se dívat. Při společenské nevšední akci nechyběl bohatý doprovodný i hudební program tentokrát doplněný o ukázky policejní práce, záchranářů a hasičů.

Lidický okruh 2019 - Start spanilé jízdy | Video: Jiří Skála