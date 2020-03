ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Město s deseti tisíci obyvateli je kvůli karanténě odříznuto od okolního světa. Zásobování funguje v omezené míře. Lidé se potýkají s nedostatkem roušek a docházejí léky.

„Volala jsem do Litovle a ptala se pana starosty, co by potřebovali nejvíce. Řekl, že deset tisíc roušek. Takové množství není v našich silách, rozhodli jsme se proto pro nákup léků a zásilku jim posíláme,“ řekla starosta Lidic Veronika Kellerová.

Kromě pomoci Litovelským, šijí ženy z Lidic, včetně starostky, už týden roušky pro své sousedy, ale i onkologicky nemocné pacienty v Motole.

"Hlavní iniciátorkou akce je majitelka salonu Tabita, Hana Vondrušková, která se rozhodla materiál financovat ze svého. Je to křesťanka a dělá to z vlastního přesvědčení,“ potvrzuje starostka. "V další vlně už pomůže i našimi prostředky,“ uzavřela.