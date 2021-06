/FOTOGALERIE/ V jedenadvacátém století je běžným standardem, že domácnosti mají vlastní vodovod. Ovšem lidé v některých částech Slaného jako například v Lotouši a Netovicích, se na vodovod napojit nemohou. Žádný tam totiž není. Někde si proto musí vystačit jen s užitkovou vodou, pitnou v cisternách nebo balenou. To se má nyní změnit.

Netovice. | Foto: Jiří Skála

Slaný totiž aktuálně chystá pro Lotouš projektovou dokumentaci, která má být i se stavebním povolením hotová během prázdnin. Poté bude vypsán tendr na zhotovitele a ještě před koncem roku je naplánováno zahájení stavby vodovodu. „Počítáme, že s budováním bychom začali na podzim. Práce by následně v zimě přerušily podle klimatických podmínek a do května příštího roku by mohlo být hotovo,“ sdělil starosta Slaného Martin Hrabánek (ODS).