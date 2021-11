Chmelík a Šťastná jsou dlouholetými tanečními partnery a za svou společnou taneční éru si splnili nejeden kariérní sen. Poslední dosaženou metou je postup s dalšími 47 nejlepšími páry z celého světa do londýnské Royal Albert Hall na prestižní soutěži The International Championship.

Lukáš Chmelík dodává, že možnost zatančit si v Royal Albert Hall byla obrovskou poctou a jejich vůbec největším kariérním úspěchem. The International Championship patří mezi tři prestižní anglické taneční soutěže, které jsou zároveň považovány za vůbec nejvýznamnější v oblasti latinsko-amerických tanců. Oproti Mistrovství světa se na ně totiž může dostat mnohem více tanečních párů z celého světa, a tak je kvůli vysoké konkurenci šance uspět mnohonásobně menší.

Největší konkurencí v Česku jsou taneční páry z Moravy. Na Moravě je totiž silná tradice a kultura tancování a díky tomu se zde zrodilo hodně generací mistrů republiky. Ze světa jsou největší konkurencí Rusové, tanečníci z bývalého Sovětského svazu, a Italové. „Rusové a obecně tanečníci z východního bloku jsou nesmírně pracovití, zvyklí na dril a děti procházejí velkou selekcí. Také přístup rodičů je zcela odlišný – v Rusku jsou děti odmala vychovávány výkonově a všechna pozornost je směřována k preciznosti a výkonu,“ objasňuje Zuzana Šťastná.

Italové zase umí dát do tance temperament, autentičnost a jsou mnohem více spojeni s podstatou latinsko-amerického tance. Navíc jsou rytmičtí a estetičtí. Vůbec nejlepší je kombinace italského tanečníka a ruské tanečnice. „Takový pár má obrovskou šanci na úspěch,“ doplňuje Šťastná.

„Ostatní kluby zdaleka takových výsledků nedosahují a myslíme, že v dospělé kategorii ani nikdy nedosáhnou. Nám se tady povedlo vychovat novou generaci tanečníků, takže máme hodně šancí na další úspěchy v budoucnu,“ dodává Lukáš.

Klub letos reprezentovali také Anna Riebauerová s Matyášem Adamcem, kteří za Tanec Kladno odjeli na Mistrovství České republiky a kvalifikovali se do TOP 6 stejně jako Chmelík a Šťastná. „Úspěch na mistrovství je pro kladenské tancování velký úspěch,“ zdůrazňuje Lukáš.

Dnes se Tanec Kladno věnuje nejen popularizaci latinsko-amerických tanců a vysoce kvalitní výuce profesionálních a talentovaných tanečníků, ale i dětí, seniorů, amatérských párů či jednotlivců. Zuzana s Lukášem si stojí za tvrzením, že tančit může každý. Nezáleží prý na věku, váze ani pohlaví.

Příkladem je Lukáš, který začal s tancováním až v 16 letech. „Tanec není jako krasobruslení či balet, kde by nebylo možné začít v pozdějším věku,“ vysvětluje tanečník. Podle Zuzany je navíc věk 10 až 12 let obdobím zlaté motoriky dětí, takže jsou schopny ve velmi krátké době dohnat žáky, kteří tančí třeba už od pěti let.

Co je Tanec Kladno?



Tanec Kladno nabízí taneční lekce pro děti od 4 do 6 let, na které plynule navazuje přípravka pro děti od 7 let, které tanec oslovil a chtějí zkusit přípravu na první soutěže. V rámci přípravky se trénuje již dvakrát týdně a s dětmi se nacvičují sestavy a latinsko-americké tance. Po přípravce se mladí tanečníci stávají součástí sportovního klubu, který se již zaměřuje na výuku párového tancování, solo tancování či synchro tancování. Nejvyšším stupínkem výuky jsou přípravy jednotlivců či párů na mezinárodní soutěže a Mistrovství České republiky.



Klub ale přivítá každého zájemce o tanec bez ohledu na ambice či věk. V současné době je velký zájem o tancování dospělých, kteří se chtějí naučit základní tance, které využijí na plesech a společenských akcích. „Pokud však žena či muž nemají tanečního partnera, s kterým by na lekce docházeli, není důvod zoufat, přijímáme i jednotlivce, kteří v rámci lekcí tančí s profesionály (žena s mužem, muž se ženou). Jedná se o takzvanou ProAm kategorii, v rámci níž je možné účastnit se i různých soutěží,“ uzavírá Lukáš Chmelík.

