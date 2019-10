Ve čtvrtek večer oznámil pracovník obchodního centra Central, který již uzamykal objekt, že před budovou nechal někdo přivázaného psa s náhubkem. Pes zde byl, podle sdělení muže, uvázaný již několik hodin.

Majitel uvázal psa v Kladně u obchoďáku, pro zvíře už se ale nevrátil. | Foto: MP Kladno

Strážníci proto zvíře převezli do odchytových kotců, kde přečkalo noc. Ráno se ozval jeden z obyvatelů města, že by si psa převzal dočasně do své péče, aby nemusel putovat do psího útulku na Bouchalce. Strážníci poté, co muže poučili o tom, že pokud se ozve majitel, musí psa vrátit, muži zvíře do dočasné péče předali.