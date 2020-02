Vzhledem k přibývajícím mladým rodinám a plánované výstavbě v obci budou Ledečtí budovu výhledově potřebovat nejspíše pro účely mateřské školy. „V současné době máme mateřskou školu v Ledcích - Šternberku, ale ta má kapacitu pouze 13 dětí. V obci nyní žije celkem čtyřiadvacet dětí a další se narodí, takže je pravděpodobné, že budeme hledat pro předškoláky jiný prostor. Panu doktoru Šímovi běží pětiletá výpovědní lhůta, která vyprší v roce 2023. Má dostatek času na odstěhování,“ sdělil starosta Ledců, Miloslav Krček.

Kromě toho, že Jiří Šíma provozuje v bývalé škole asijské muzeum, užívá budovu o víkendech s manželkou Dulou a dvěma malými dětmi prakticky zdarma. Od místní akční skupiny Přemyslovské střední Čechy získal navíc dotaci ve výši 430 tisíc korun, na které se podílel deseti procenty a v budově provedl novou elektroinstalaci. „Tím jsem majetek obce zhodnotil a nájem si za to odbydlel,“ říká Šíma.

Obec i region muzeem velmi zviditelnil. „Jezdí sem zahraniční návštěvy, velvyslanci asijských zemí, pořádám besedy. Nejbližší o Koreji v sobotu 29. února od 15 hodin. Je to prestižní záležitost, ale jak je vidět, některým místním to nic neříká,“ shrnuje zakladatel muzea. „Nově mě znepokojuje fakt, že jsem za tři roky nedostal žádnou fakturu a ani na nové období. Měl bych platit měsíčně okolo 600 korun. Pan starosta mi řekl, že vyúčtování pošlou na konci letošního roku. Mám obavy, aby pak neřekli, že jsem neplatil nic a nebyl to další důvod k vystěhování,“ říká Šíma.

Cenná expozice

Přesto doufá, že jurta a další předměty neskočí v krabici nebo v popelnici. Jak potvrzuje ředitel Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně, Zdeněk Kuchyňka, Šímova expozice je velice cenná. „Sbírkové předměty, které nashromáždil, jsou unikátní, navíc se věnuje i historii Ledců a místní spisovatelce Jiřině Tuháňské. Bohužel prostory v kladenském muzeu jsou omezené a tam mu místo nabídnout nemůžeme,“ dodal Kuchyňka.

Jako ideální pro asijské muzeum se jeví například prostor bývalé kantýny naproti Hornickému skanzenu Mayrau ve Vinařicích. Objekt je nevyužitý a náleží Středočeskému kraji. Podporu asijskému muzeu vyjadřuje i středočeský zastupitel Zdeněk Štefek (KSČM), který napsal koncem minulého roku starostovi Ledců dopis. Zatím bez odpovědi.

„Snažím se panu Jiřímu Šímovi pomoci při hledání náhradních prostor. Kantýna na Mayrau by možná byla vhodná, ovšem Kraj musí především postupovat s péčí řádného hospodáře a vždy je to o prioritách a veřejném zájmu. I tak jsem ochoten dojednat zakladateli muzea schůzku na odboru majetku Středočeského kraje,“ sdělil Štefek a dodává: „Muzeu by mohly pomoci například okolní obce, které mají různé opuštěné objekty, kam by se mohlo přestěhovat.“