Blíží se zlatá adventní neděle, už máte veškeré dárky pohromadě?

Dárky pohromadě nemám, právě naopak. Pro mě nákup dárků teprve začíná.

Činí vám problém vybrat dárky, nebo máte vždy dostatek inspirace?

Největším problémem je pro mě najít čas pro nákup dárků. S inspirací to ještě není tak zlé.

Darujete raději hmotné dárky, nebo rozdáváte dárky ve formě například zážitků, pobytů a podobně?

Většinou se u mě jedná o kombinaci obojího, takže pod stromečkem například nechyběly ani letenky.

O co jste vy sám letos Ježíškovi napsal? Co by vám udělalo největší radost?

Pro mě je již důležitější ta atmosféra a setkání s blízkými lidmi. Takže vysněný dárek nemám.

Dokážete si vybavit dárek, který vám v dětství udělal největší radost?

Největší radost jsem měl z koženého fotbalového míče.

Určitě byly také dárky, na které jste se moc netěšil. Které to byly?

Tak v dětství to byl například pletený svetr, který musel mamince dát strašnou práci. Ale materiál byl tenkrát hrozný.

Jak vůbec bude vypadat večer o Štědrý den u pana starosty? Dodržujete nějaké tradice, máte nějaké své?

Pro mě je kromě Štědrého dne moc hezký večer před ním, kdy začínáme zdobit stromek. Tento „úkol“ již mnoho let patří mě a dceři. Sledujeme při tom televizi, ochutnáváme cukroví a nastává pro mě čas relaxace. Na Štědrý den pravidelně navštěvuji náměstí a hřbitov. Co se týče tradic, tak nechybí šupiny pod talířem, nevstávání od stolu a čekání na první rozsvícené světlo u sousedů.

Jaký podle vás bude rok 2020 z pohledu města?

Já doufám, že dobrý. Rád bych, aby zůstala atmosféra nastolená po komunálních volbách. Máme před sebou zajímavé projekty a investiční akce, chceme prodávat pozemky pro rodinnou zástavbu.

Co byste popřál čtenářům Kladenského deníku a obyvatelům Slaného?

Na závěr bych rád všem čtenářům popřál hodně zdraví, štěstí a pohody v roce 2020. Přeji si, abychom se na sebe více usmívali a radovali se ze života. Co se týče obyvatel Slaného, tak bych si přál, abychom byli pyšní na naše královské město. Nebojte se na mě obrátit, pokud vás něco trápí, nebo naopak chcete něco a někoho pochválit.