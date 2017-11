Martina Bittnerová: Gamblerství je smrtelná nemoc

Velvary - Gamblerství je smrtelná nemoc, píše ve své deváté knize Můj život s gamblerem velvarská spisovatelka Martina Bittnerová, která žije toho času v severních Čechách. Tato výjimečná kniha z Nakladatelství Petra Štengla přináší syrový autobiografický příběh, na jehož začátku stála velká láska a na konci přišla nečekaná smrt v podobě manželovy sebevraždy.

Publikace přibližuje Martiny soužití s profesně velmi úspěšným mužem, který ale dlouhé roky marně a za pomocí odborníků bojoval se svou závislostí na hazardu. Spisovatelka vypráví o všech událostech s odzbrojující otevřeností. Přináší tak jedinečný pohled na odvrácenou tvář hazardního průmyslu, jehož zhoubný vliv se u nás stále podceňuje.

Počet lidí závislých na hazardu totiž v České republice výrazně roste a bohužel díky online hazardu se tento problém čím dál více týká i mladistvých. Podle oficiálních odhadů je u nás 55 až 110 tisíc osob závislých na hraní či sázení. Avšak do statistik se počítají pouze ti, kteří vyhledají odbornou pomoc. Značná část gamblerů zůstává bohužel systémem nezachycena a tím pádem se neobjevuje ani v uvedených číslech.



„Bylo pro mě nesnadné napsat tuto knihu a zároveň souhlasit s jejím vydáním, protože samozřejmě půjde do běžné distribuce,“ dodává Bittnerová. Stala se tím zároveň první takzvanou spoluzávislou u nás, jež dokázala své zkušenosti a zážitky literárně zpracovat.

„Šlo mi v zásadě o to, aby se o hazardu začalo v naší společnosti mluvit otevřeně a pravdivě. Z těch důvodů také v návaznosti na knihu připravuji řadu besed pro studenty i veřejnost,“ vysvětluje autorka, které se právě před rokem převrátil dosavadní život.

Martina, která se dosud věnovala psaní o zapomentých osudech osobností české historie, ještě donedávna netušila, že i svůj vlastní životní osud přetaví tak brzy do knihy. "Podotýkám, že jsem dlouho zvažovala, zda má kniha vůbec vyjít, avšak s ohledem na to, že nic podobného nevyšlo (z pohledu osoby blízké), řekla jsem si, že to udělat musím. Jediným cílem této publikace je, aby se o problému gamblerství začalo konečně pravdivě mluvit. Můj nedávný zážitek mě totiž utvrdil v tom, že naše společnost na tuto problematiku nahlíží poněkud zvláštně," dodává autorka, která se z dluhů po svém manželovi bude jen těžko roky vzpamatovávat.

Svým životním příběhem chce pomoci tomu, aby se problematice gamblerství věnovala větší pozornost. Představa, že lidé, kteří propadnou hazardu, jsou zkrachovanci, kteří nemají pro co žít, je totiž podle ní zcestná.

Anotace knihy:

Výjimečná kniha, která přináší syrový autobiografický příběh, na jehož začátku stála velká láska a naděje. Šťastné konce bývají obvykle jenom v pohádkách, a tak osud profesně úspěšného člověka, ale zároveň hazardního hráče, se završil téměř před rokem sebevraždou. O soužití s člověkem, který dlouhé roky marně a za pomocí odborníků bojoval se svými démony, vypráví autorka s odzbrojující otevřeností. Přináší tím jedinečný pohled na odvrácenou tvář hazardního průmyslu, jehož zhoubný vliv se u nás stále podceňuje.



„Chci, aby se o hazardu začalo mluvit otevřeně a pravdivě. Z těchto důvodů také připravuji řadu besed pro studenty i veřejnost,“ vysvětluje autorka.

O autorce:

Martina Bittnerová se narodila v roce 1975 v Novém Městě na Moravě. Ačkoli s psaním literatury začala už v 16 letech a své povídky publikovala v časopisech, odvahu napsat knihu našla až o řadu let později.



V roce 2011 debutovala knihou Spisovatelky a Erós. Následovaly knihy Utajené životy slavných Čechů, Na nevěru se neumírá, V průšvihu, Utajené životy slavných Češek, Lásky Boženy Němcové, Moje milované tchyně a já, Zapomenuté osudy a nyní i novinka Můj život s gamblerem.