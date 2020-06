Na čas sice masér ze Slaného kvůli závažným zdravotním problémům odešel do rodného kraje, nicméně studio fungovalo dál. Vypadalo to, že to tak zůstane už napořád, ale klienti si ho natolik žádali, že když se před pěti lety uzdravil, do Čech se vrátil.

„Lidé mi neustále volali, že mě chtějí zpátky a kdy už se vrátím. Takže jsem se jednoho dne rozhodl a rozjel do Slaného,“ vzpomíná masér Jan Toman. „Nikdy jsem nelitoval a klientů, kteří vyhledávají moji pomoc je opravdu hodně. Lidé trpí různými problémy s pohybovým aparátem, ať už je to zapříčiněno jejich povoláním nebo špatným životním stylem a obyčejně žádají okamžitou úlevu. A já jsem tu, abych jim pomohl. Ti, kteří chodí pravidelně s bolestmi zad, kyčlí či krční páteře, se obtíží postupně zbaví, ale je dobré se tělu věnovat i nadále a chodit pravidelně. Jako u všeho je i v mém oboru důležitá prevence a nevyhledat maséra jen, až když je problém,“ dodává.

Jsou však i klienti, kteří přijdou do studia pouze v rámci relaxace. Možností je spousta. „Musíme pamatovat na to, že řada našich problémů má psychosomatický původ a někdy stačí uvolnění mysli, když si člověk potřebuje třeba jen povídat. I to je velice důležité. Je to na každém, co zvolí,“ říká Toman.

Každý má své starosti a trable a záleží jen na něm, kolik jich chce odevzdat a zbavit se jich. „Já jsem velmi komunikativní člověk a mám lidi rád. Je to na každém, zda mi svůj problém svěří nebo si ho nechá pro sebe, ale v každém případě může i obyčejný rozhovor přinést úlevu. Cokoli se u mě ve studiu poví, zůstává tady,“ zdůrazňuje majitel relaxačního studia. „Mojí specializací je ale ze všeho nejvíce pomoci lidem od bolestí, odblokovat páteř, svalový tonus a další,“ dodává.

Nabídku terapií má Jan Toman širokou od klasických masáží přes lymfodrenáže, baňkování, medové masáže i čokoládové, zábaly proti celulitidě, atd. Co komu svědčí. Studio navštěvuje pravidelně i bylinkářka Kamila Hroudová, která pracuje s lidmi i co se týče psychiky, nabízí gemmoterapii a detoxikaci. „Udělá vám na míru čajíček, tinktury, kapky, tu mohu jen doporučit,“ dodává masér.

A protože neštěstí nechodí po horách ale po lidech, vpadl do toho všeho v březnu bez varování koronavirus. „Když vyšlo první březnové nařízení, spadla mi brada. V pátek jsem odjel na Moravu a ani ve snu mě nenapadlo, že už se v pondělí do práce nevrátím. V sobotu přišlo hned první vládní omezení a já byl okamžitě bez výdělku. Nikdo nevěděl, co bude. To byl opravdu šok. Náklady na studio, na bydlení, na dojíždění. Skutečně jsem nevěděl, co si počnu. Spousta lidí objednaných a co dál? Sedl jsem tedy k počítači a objednával lidi na další měsíc. To ale byla bláhová představa. Nedalo se než čekat,“ popisuje krušné dny koronavirových omezení.

Naštěstí dorazila i jemu vládní finanční podpora v podobě covid programu. To mě zachránilo. Během týdne jsem měl peníze na účtu,“ potvrzuje Toman. „Kdyby stát nepomohl, spousta živnostníků by dopadla špatně,“ dodal.

Poprvé se vrátil do zaměstnání kolem jedenáctého května. „Do práce jsem se strašně těšil. S rouškou a se štítem se sice nepracovalo příjemně, ale i to jsme zvládli, včetně oddělování klientů a soustavně vše ještě více dezinfikovat a věci prát, abychom splnili všechny podmínky,“ vzpomíná.

„Abych řekl pravdu, myslel jsem si, že klienti po rozvolnění všech covid opatření spíše chodit nebudou, jelikož se budou bát, přece jen je to kontaktní povolání. Kvůli tomu, že ale lidé masáže nemohli navštěvovat delší dobu, problémy se nakupily a teď se pro změnu v práci nezastavím. Jsem proto velice optimistický a mohu říci, že je návštěvnost daleko lepší než před covidem. Lidé neměli dlouho žádný sociální kontakt, neměl o ně kdo pečovat. Takže si to teď opravdu společně užíváme,“ uzavírá masér, jenž pevně doufá, že obávaná druhá vlna koronaviru už nedorazí.