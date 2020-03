„Vše jsme konzultovali s krajskou hygienou a není důvod k uzavření. Naše děti mají celoročně všechna očkování i potvrzení, že mohou do kolektivu, navíc vše konzultujeme pravidelně s mojí maminkou, lékařkou. Dětské skupiny jsou s kapacitou do 12 dětí,“ potvrdil ředitel Eliška.

Online reportáž

„Pokud by někdo potřeboval umístit své dítě k nám, ještě je možnost, musí mít ale potřebná potvrzení od lékaře a následně sepíšeme smlouvu. Ve výhodě jsou děti, které k nám již docházely, třebaže pak odešly do školek státních. I jejich rodiče se na nás mohou obrátit,“ dodal ředitel Eliška. Kvůli podobným situacím, jako je ta s koronavirem, vytváří v Elíšku i pátou krizovou skupinu, která by mohla otevřít už v květnu.